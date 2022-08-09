https://tr.sputniknews.com/20220809/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1059677876.html

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T00:12+0300

2022-08-09T00:12+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

pençe kilit operasyonu

şehit

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit