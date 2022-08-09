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MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pençe kilit operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, şehit

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

00:12 09.08.2022 (güncellendi: 00:22 09.08.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
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