https://tr.sputniknews.com/20220809/nihat-dogan-iranli-hayraniyla-evlendi-1059694322.html

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla dünya evine girdi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:56+0300

2022-08-09T12:56+0300

2022-08-09T13:01+0300

nihat doğan

yaşam

evlilik

hayran

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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ile İranlı hayranı, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın aktardığına göre, sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/gulben-ergenin-actigi-davada-nihat-dogana-hapis-yesim-salkima-para-cezasi-1057461609.html

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nihat doğan, evlilik, hayran