https://tr.sputniknews.com/20220809/nihat-dogan-iranli-hayraniyla-evlendi-1059694322.html
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi
Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla dünya evine girdi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:56+0300
2022-08-09T12:56+0300
2022-08-09T13:01+0300
nihat doğan
yaşam
evlilik
hayran
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ile İranlı hayranı, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın aktardığına göre, sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/gulben-ergenin-actigi-davada-nihat-dogana-hapis-yesim-salkima-para-cezasi-1057461609.html
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nihat doğan, evlilik, hayran
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi
12:56 09.08.2022 (güncellendi: 13:01 09.08.2022) Abone ol
Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla dünya evine girdi.
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ile İranlı hayranı, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın aktardığına göre, sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.