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Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi
Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla dünya evine girdi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:56+0300
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nihat doğan
yaşam
evlilik
hayran
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ile İranlı hayranı, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın aktardığına göre, sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/gulben-ergenin-actigi-davada-nihat-dogana-hapis-yesim-salkima-para-cezasi-1057461609.html
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nihat doğan, evlilik, hayran

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi

12:56 09.08.2022 (güncellendi: 13:01 09.08.2022)
© Fotoğraf : TwitterNihat Doğan
Nihat Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla dünya evine girdi.
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ile İranlı hayranı, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın aktardığına göre, sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.
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