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Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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kırıkkale
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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi.Fatih Karademir T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220731/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1059342007.html
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türkiye, kırıkkale, kaza

Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

12:12 09.08.2022
© DHAOtomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu
Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi.
Fatih Karademir T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.
Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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