https://tr.sputniknews.com/20220809/oyuncu-ezra-millera-hirsizlik-suclamasi-1059689853.html

Oyuncu Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması

Oyuncu Ezra Miller'a hırsızlık suçlaması

Uygunsuz davranışları nedeniyle geçtiğimiz aylarda birden çok kez tutuklanan Flash filminin başrolü Ezra Miller, ABD'nin Vermont eyaletinde hırsızlık ile... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:42+0300

2022-08-09T11:42+0300

2022-08-09T11:43+0300

yaşam

ezra miller

warner bros

hırsızlık

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Warner Bros'un DC Comics filmi Flash'ın 29 yaşındaki başrol oyuncusu Ezra Miller, geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan bir olay nedeniyle hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya. Pazartesi günü açıklamada Vermont eyalet polisine 1 Mayıs'ta Stamford'daki bir evde kimse yokken birkaç şişe içki çalındığı yönünde bir ihbarda bulunuldu. Evdeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntü ve görgü tanıklarının ifadelerini toplayan polis, oyuncu Ezra Miller'ın konumunu tespit ederek hakkında suçlamada bulundu.Polis raporunda Miller'ın Vermont Mahkemesi'nde 26 Eylül'de görülmesi beklenen duruşmaya çağrıldığı belirtildi.Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Hawaii'de biri uygunsuz davranış ve saldırı, diğeri ise ikinci derece saldırı nedeniyle olmak üzere iki ayrı olay nedeniyle iki kez tutuklanmıştı. Öte yandan, Kızılderili 18 yaşındaki aktivist Tokata Demir Göz'ün ebeveynleri, oyuncuyu 'şiddet, yıldırma, tehdit, korku, paranoya, kuruntu ve uyuşturucular' yoluyla bir çocuğu kontrol altına almakla suçlamıştı. Koruma kararı alınan Tokata Demir Göz ise Miller hakkındaki bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.Miller'ın avukatları, Vermont'taki hırsızlık ya da Tokata Iron Eyes için koruma kararı çıkarılması hakkındaki sorulara yanıt vermedi.Temmuz ayında iki kadın Miller'ı 'tehditkar davranış'la suçlamıştı. Kadınlardan biri, Miller'ın 2020'de İzlanda'da boğazını sıkıp yere fırlattığını iddia etmişti. Diğer kadın ise, 2022'nin ilk aylarında Berlin'deki evine ünlü oyuncunun girmeye çalıştığını ileri sürmüştü.Warner Bros yapımı pek çok filmde yer alan ünlü oyuncunun başrol oynadığı Flash filminin Haziran 2023'te vizyona girmesi bekleniyor.Ancak söz konusu gelişmelere rağmen filmi olduğu şekliyle sürdürme kararı alan Warner Bros, bu tutumu sebebiyle eleştirilmişti. Hatta geçtiğimiz hafta çekimleri tamamlanan 90 milyon dolarlık Batgirl filminin hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine işaret eden kimi izleyiciler, Miller'ın tüm uygunsuz davranışlarına rağmen Flash'ın iptal edilmemesine tepki göstermişti.Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav, geçen hafta bir gelir raporunda The Flash'a atıfta bulunarak, "The Flash, Black Adam ve Shazam 2'yi izledik. Bunlar için çok heyecanlıyız. Harika olduklarını düşünüyoruz ve onları daha da iyi hale getirebileceğimizi düşünüyoruz" demişti.

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ezra miller, warner bros, hırsızlık