https://tr.sputniknews.com/20220809/putin-israil-devlet-baskani-herzog-ile-telefonda-gorustu-1059705991.html

Putin, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile telefonda görüştü

Putin, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü açıklandı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T17:03+0300

2022-08-09T17:03+0300

2022-08-09T17:03+0300

dünya

vladimir putin

isaac herzog

telefon görüşmesi

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Yahudi halkının Rusya'nın hayatındaki rolü ve İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Kızıl Ordu'nun Nazizm üzerindeki zafere belirleyici katkısı ve Yahudi halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında imhadan kurtuluşunun yanı sıra Yahudilerin Rusya'nın sosyal ve kültürel yaşamındaki olumlu rolünden bahsedildi” denildi.İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili sorunun ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu konudaki temasların her iki ülkenin ilgili departmanları aracılığıyla devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadeleri kullanıldı.

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vladimir putin, isaac herzog, telefon görüşmesi