https://tr.sputniknews.com/20220809/putin-israil-devlet-baskani-herzog-ile-telefonda-gorustu-1059705991.html
Putin, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile telefonda görüştü
Putin, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü açıklandı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T17:03+0300
2022-08-09T17:03+0300
2022-08-09T17:03+0300
dünya
vladimir putin
isaac herzog
telefon görüşmesi
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Yahudi halkının Rusya'nın hayatındaki rolü ve İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Kızıl Ordu'nun Nazizm üzerindeki zafere belirleyici katkısı ve Yahudi halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında imhadan kurtuluşunun yanı sıra Yahudilerin Rusya'nın sosyal ve kültürel yaşamındaki olumlu rolünden bahsedildi” denildi.İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili sorunun ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu konudaki temasların her iki ülkenin ilgili departmanları aracılığıyla devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadeleri kullanıldı.
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vladimir putin, isaac herzog, telefon görüşmesi
Putin, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Yahudi halkının Rusya'nın hayatındaki rolü ve İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Kızıl Ordu'nun Nazizm üzerindeki zafere belirleyici katkısı ve Yahudi halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında imhadan kurtuluşunun yanı sıra Yahudilerin Rusya'nın sosyal ve kültürel yaşamındaki olumlu rolünden bahsedildi” denildi.
İsrail Yahudi Ajansı Sohnut’un Rusya'daki faaliyetleri ile ilgili sorunun ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu konudaki temasların her iki ülkenin ilgili departmanları aracılığıyla devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadeleri kullanıldı.