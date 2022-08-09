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https://tr.sputniknews.com/20220809/rekabet-kurulundan-makarna-devine-sorusturma-1059687240.html
Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma
Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyiciyi faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T10:33+0300
2022-08-09T10:35+0300
ekonomi
rekabet
rekabet kurulu
makarna
soruşturma
usulsüzlük
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Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distiribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distribütörleri hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-32/518-M sayı ile karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rekabet-kurulu-unmas-unlu-mamullere-taninan-grup-muafiyeti-hakkini-geri-aldi-1059023816.html
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rekabet, rekabet kurulu, makarna, soruşturma, usulsüzlük

Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

10:33 09.08.2022 (güncellendi: 10:35 09.08.2022)
© AAMakarna
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyiciyi faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distiribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distribütörleri hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-32/518-M sayı ile karar verdi.
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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Rekabet Kurulu, UNMAŞ Unlu Mamuller'e tanınan grup muafiyeti hakkını geri aldı
22 Temmuz, 19:17
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