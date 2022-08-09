https://tr.sputniknews.com/20220809/rekabet-kurulundan-makarna-devine-sorusturma-1059687240.html

Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyiciyi faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T10:33+0300

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ekonomi

rekabet

rekabet kurulu

makarna

soruşturma

usulsüzlük

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Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distiribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distribütörleri hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-32/518-M sayı ile karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220722/rekabet-kurulu-unmas-unlu-mamullere-taninan-grup-muafiyeti-hakkini-geri-aldi-1059023816.html

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rekabet, rekabet kurulu, makarna, soruşturma, usulsüzlük