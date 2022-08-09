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Rus Dışişleri: Twitter, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını engelledi
Rus Dışişleri: Twitter, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını engelledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Twitter'ın Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını engellediğini duyurdu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:40+0300
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2022-08-09T19:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal paylaşım ağı Twitter’in Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İngilizce hesabını, Savunma Bakanlığı’ndan alıntılanan ABD’nin koronavirüsün ortaya çıkışıyla bağlantılı olduğuna dair paylaşım nedeniyle 5 Ağustos’tan itibaren 7 günlüğüne askıya aldığını belirtti.Zaharova, “Twitter platformu yönetimi, Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını 7 günlüğüne engelledi. Bunun nedeni, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov’un ABD'nin askeri biyolojik faaliyetleri hakkındaki brifinginden yapılan alıntının paylaşılması” ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşımda, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Kovid-19’un ortaya çıkmasıyla ilgili olası bağlantısından söz edildiğini belirten diplomat, “Twitter'ın Savunma Bakanlığı'nın belgelere ve yeni verilere dayalı bulgularını sorgulamak için yeterli yetkinliğe sahip olduğu şüpheli. Bu, bizi susturmaya yönelik dipğer bir beceriksiz girişim” diye yazdı.Paylaşımında, dünyanın önde gelen ülkelerinden birinin resmi dış politika departmanının hesabının kısıtlanmasının bir ilk olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Elçiliklerimize bu tür kısıtlamalar daha önce yapıldı.: örneğin, Buça'daki provokasyonla ilgili gerçeklerin (gerçek, kurgu değil) yayınlanmasını engellemek için Londra ve Berlin'deki büyükelçiliklerimizin hesapları askıya alındı” ifadelerine yer verdi.Zakharova, Twitter’in bindiği dalı kestiğini belirterek, “Gerçekler bir şekilde yolunu bulacak, ancak Amerikan dijital platformları artık gerçekleri yaymak için kullanılmayacak. Twitter bindiği dalı kesiyor. Ona olan güven sıfıra yakın, kullanıcılar kitlesel bir şekilde ayrılıyor. Durumun özünü kavrayan Elon Musk'ın dehşete kapılarak bu sosyal ağı satın alma anlaşmasını bozması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/zaharova-trump-ve-goreun-sozleriyle-alay-etti-1059131908.html
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Rus Dışişleri: Twitter, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını engelledi
19:40 09.08.2022 (güncellendi: 19:45 09.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Twitter'ın Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını engellediğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal paylaşım ağı Twitter’in Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İngilizce hesabını, Savunma Bakanlığı’ndan alıntılanan ABD’nin koronavirüsün ortaya çıkışıyla bağlantılı olduğuna dair paylaşım nedeniyle 5 Ağustos’tan itibaren 7 günlüğüne askıya aldığını belirtti.
Zaharova, “Twitter platformu yönetimi, Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce hesabını 7 günlüğüne engelledi. Bunun nedeni, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov’un ABD'nin askeri biyolojik faaliyetleri hakkındaki brifinginden yapılan alıntının paylaşılması” ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşımda, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Kovid-19’un ortaya çıkmasıyla ilgili olası bağlantısından söz edildiğini belirten diplomat, “Twitter'ın Savunma Bakanlığı'nın belgelere ve yeni verilere dayalı bulgularını sorgulamak için yeterli yetkinliğe sahip olduğu şüpheli. Bu, bizi susturmaya yönelik dipğer bir beceriksiz girişim” diye yazdı.
Paylaşımında, dünyanın önde gelen ülkelerinden birinin resmi dış politika departmanının hesabının kısıtlanmasının bir ilk olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Elçiliklerimize bu tür kısıtlamalar daha önce yapıldı.: örneğin, Buça'daki provokasyonla ilgili gerçeklerin (gerçek, kurgu değil) yayınlanmasını engellemek için Londra ve Berlin'deki büyükelçiliklerimizin hesapları askıya alındı” ifadelerine yer verdi.
Zakharova, Twitter’in bindiği dalı kestiğini belirterek, “Gerçekler bir şekilde yolunu bulacak, ancak Amerikan dijital platformları artık gerçekleri yaymak için kullanılmayacak. Twitter bindiği dalı kesiyor. Ona olan güven sıfıra yakın, kullanıcılar kitlesel bir şekilde ayrılıyor. Durumun özünü kavrayan Elon Musk'ın dehşete kapılarak bu sosyal ağı satın alma anlaşmasını bozması şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı.