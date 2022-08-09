Rus uzman Guşin: İsveç ve Finlandiya, ABD’nin desteğiyle Türkiye'nin vetosunu aşmayı umuyor

“İsveçliler ve Finliler ayak diredi ve Türkiye'de terörist kabul edilen örgütlerin destekçileri konusunda tutumlarını değiştirme niyetinde değil. Diyorlar ki, ‘nasıl olur, bu insanlar bize geldi, iltica istedi, biz de onları geri çeviremedik’. Bu küçük İskandinav ülkeleri, insan haklarının büyük ilkelerini göstermeye çalışıyor. Türk vetosu biçimindeki engeli aşma konusunda Amerikalıların yardımına güveniyorlar. Fakat sorun şu ki Amerikalılar artık eskisi gibi değil. Artık 1946’nın Amerika Birleşik Devletleri yok, ama yaşlı bir bunak, şimdi de yaşlı bir kadın bunak tarafından yönetilen bir ülke var. Bu krizin nasıl çözüleceğini bilmiyorum, fakat bir şeyden eminim, Türkiye boyun eğmeyecek. Kaldı ki Türkiye, ABD için NATO'da Finlandiya ve İsveç'in toplamına göre bile çok daha gerekli.”