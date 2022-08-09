Rus uzman Guşin: İsveç ve Finlandiya, ABD’nin desteğiyle Türkiye'nin vetosunu aşmayı umuyor
19:57 09.08.2022 (güncellendi: 19:58 09.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’nın Finlandiya ve İsveç'in terör örgütleriyle mücadele yükümlülüklerini yerine getirmedikçe NATO'ya katılmasını desteklemeyeceği şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Rus uzman Guşin, iki ülkenin ABD yardımına güvenerek pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütleriyle mücadele yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Ankara'nın bu ülkelerin NATO'ya katılmasını desteklemeyeceğini açıkladı.
Türkiye'nin bu sıkı duruşunun kendi gücüne ve önemine olan güvenini yansıttığına dikkat çeken siyaset bilimci ve şarkiyat uzmanı Oleg Guşin, hem NATO üyesi ülkelerin hem de İskandinav ülkelerinin bu pozisyonu dikkate alması gerektiğini ifade etti.
Guşin, “Erdoğan, devletinin gücünün ve öneminin pekala bilincinde. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusudur. Ülkenin uluslararası ilişkilerdeki siyasi rolü de istikrarlı bir şekilde büyüyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması konusundaki kararlı duruşuyla, gönderildiği yere koşarak giden küçük bir kırma köpek olmadığını gösteriyor. Türkiye, büyük bir imparatorluğun büyük tarihine ve mirasına sahip bağımsız ve ciddi bir devlettir. Bu nedenle Türkiye haklı olarak kendisine, çıkarlarına, duruşuna saygı gösterilmesini talep ediyor. Türkiye, ‘yere düş, şınav çek’ komutunu yerine getirmeyecek. Kuzey Atlantik İttifakı ve NATO'ya katılmak isteyen ülkeler bunu dikkate almalı” diye konuştu.
Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya’nın ABD’nin yardımına güvenerek pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceklerini aktaran Guşin, şunları söyledi:
“İsveçliler ve Finliler ayak diredi ve Türkiye'de terörist kabul edilen örgütlerin destekçileri konusunda tutumlarını değiştirme niyetinde değil. Diyorlar ki, ‘nasıl olur, bu insanlar bize geldi, iltica istedi, biz de onları geri çeviremedik’. Bu küçük İskandinav ülkeleri, insan haklarının büyük ilkelerini göstermeye çalışıyor. Türk vetosu biçimindeki engeli aşma konusunda Amerikalıların yardımına güveniyorlar. Fakat sorun şu ki Amerikalılar artık eskisi gibi değil. Artık 1946’nın Amerika Birleşik Devletleri yok, ama yaşlı bir bunak, şimdi de yaşlı bir kadın bunak tarafından yönetilen bir ülke var. Bu krizin nasıl çözüleceğini bilmiyorum, fakat bir şeyden eminim, Türkiye boyun eğmeyecek. Kaldı ki Türkiye, ABD için NATO'da Finlandiya ve İsveç'in toplamına göre bile çok daha gerekli.”