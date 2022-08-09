https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-neonazilerin-sovyet-savas-mezarligina-yaptigi-saygisizlik-nedeniyle-almanyaya-nota-verdi-1059709915.html
Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi
Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edilmesi nedeniyle Almanya... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:37+0300
2022-08-09T19:37+0300
2022-08-09T19:46+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
neonazi
ikinci dünya savaşı
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Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle anıta yaparak saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı.Açıklamada, “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrulayarak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.
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Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi
19:37 09.08.2022 (güncellendi: 19:46 09.08.2022) Abone ol
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edilmesi nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası verdiği bildirildi.
Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada,
ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle anıta yaparak saygısızlık yaptığını gösteren bir
videonun internette yayınlandığı aktarıldı.
Açıklamada, “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.
Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.
Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrulayarak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.