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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-neonazilerin-sovyet-savas-mezarligina-yaptigi-saygisizlik-nedeniyle-almanyaya-nota-verdi-1059709915.html
Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi
Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edilmesi nedeniyle Almanya... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:37+0300
2022-08-09T19:46+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
neonazi
ikinci dünya savaşı
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Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle anıta yaparak saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı.Açıklamada, “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrulayarak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.
https://tr.sputniknews.com/20200509/9-mayis-1945-buyuk-vatanseverlik-savasi-sona-erdi-1042005133.html
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rusya, almanya, neonazi, ikinci dünya savaşı

Rusya, Sovyet Savaş Mezarlığı'na yapılan saygısızlık nedeniyle Almanya’ya nota verdi

19:37 09.08.2022 (güncellendi: 19:46 09.08.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edilmesi nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası verdiği bildirildi.
Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen’de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle anıta yaparak saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı.
Açıklamada, “Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.
Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi.” ifadesi kullanıldı.
Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrulayarak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.
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