https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynada-son-bir-ayda-21i-abdli-335-yabanci-parali-asker-olduruldu-1059704025.html
Rusya: Ukrayna'da son bir ayda 21'i ABD'li 335 yabancı paralı asker öldürüldü
Rusya: Ukrayna'da son bir ayda 21'i ABD'li 335 yabancı paralı asker öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da son bir ayda 21'i ABD vatandaşı olmak üzere 335 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T15:53+0300
2022-08-09T15:53+0300
2022-08-09T15:53+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
paralı asker
igor konaşenkov
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Ukrayna'ya gelen paralı askerlerin kayıp vermeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, 8 Temmuz-5 Ağustos döneminde 335 paralı askerin öldürüldüğünü, 389'unun da gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini vurguladı.Bir aylık dönemde en fazla kaybı 99 paralı asker ile Polonya'nın verdiğini anlatan Konaşenkov, Kanada'dan 36, Romanya'dan 33 ve ABD'den 21 paralı askerin öldürüldüğünü kaydetti.Sözcü, Ukrayna topraklarındaki paralı askerlerin sayısının söz konusu dönemde 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştüğünü bildirdi.'Uman kentindeki bir mühimmat deposu imha edildi'Bu arada Konaşenkov, Ukrayna'nın Çerkası Bölgesi'nin Uman kentinde bulunan bir mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti.Konaşenkov, mühimmat deposuna yönelik operasyon sonucunda ABD yapımı HIIMARS sistemlerine ait 300'den fazla mermi ile yine ABD yapımı M777 obüslerine ait mühimmatın imha edildiğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-dhcde-200e-yakin-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1059623815.html
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, paralı asker, igor konaşenkov
Rusya: Ukrayna'da son bir ayda 21'i ABD'li 335 yabancı paralı asker öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da son bir ayda 21'i ABD vatandaşı olmak üzere 335 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü belirtti.
Ukrayna'ya gelen paralı askerlerin kayıp vermeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, 8 Temmuz-5 Ağustos döneminde 335 paralı askerin öldürüldüğünü, 389'unun da gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini vurguladı.
Bir aylık dönemde en fazla kaybı 99 paralı asker ile Polonya'nın verdiğini anlatan Konaşenkov, Kanada'dan 36, Romanya'dan 33 ve ABD'den 21 paralı askerin öldürüldüğünü kaydetti.
Sözcü, Ukrayna topraklarındaki paralı askerlerin sayısının söz konusu dönemde 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştüğünü bildirdi.
'Uman kentindeki bir mühimmat deposu imha edildi'
Bu arada Konaşenkov, Ukrayna'nın Çerkası Bölgesi'nin Uman kentinde bulunan bir mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti.
Konaşenkov, mühimmat deposuna yönelik operasyon sonucunda ABD yapımı HIIMARS sistemlerine ait 300'den fazla mermi ile yine ABD yapımı M777 obüslerine ait mühimmatın imha edildiğinin altını çizdi.