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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirilari-nukleer-terordur-1059714603.html
Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları nükleer terördür
Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları nükleer terördür
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline saldırılarının nükleer terör olduğunu belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:43+0300
2022-08-09T21:43+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer savaş
nükleer santral
saldırı
rusya
ukrayna
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
agit
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Maksim Buyakeviç, Kiev rejiminin, sivilleri ve kendi askerlerini öldürmekle artık yetinmediğini ve Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırarak tüm Avrupa’yı rehin aldığını ve büyük nükleer felaket riskini oluşturduğunu söyledi.Buyakeviç, “Batı ülkelerindeki siyasi çevrelerin, Kiev’in bu tür son derece tehlikeli maceralarına tepki vermemesi son derece şaşırtıcı. Okyanusun ötesindeki ABD’nin kendini güvende hesap ettiği ortada. Ama Avrupa ülkeleri hiç mi yeni Çernobil riskinin farkında değil?” ifadesini kullandı.Zaporojye nükleer santralinde kazanın meydana gelmesi durumunda, Ukrayna’nın Kiev, Zaporojye, Harkov, Poltava, Herson, Odessa bölgeleri ile Rusya, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Romanya’nın sınır bölgelerinin radyasyon tehdidi altında kalacağını kaydeden Rus diplomat, Karadeniz’e dökülen nehirler ile İstanbul Boğazı’nın gemi trafiği için uygunsuz hale geleceğini vurguladı. Buyakeviç, ayrıca Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan kıyılarının da yüksek radyasyona maruz kalabileceğini söyledi.Buyakeviç, “AGİT, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı ve Kiev rejimini etkileyebilecek herkesi, ona maksimum baskı yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırıları kesinlikle nükleer terördür” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/zaporojye-bolgesinde-rusyayla-birlesme-referandumu-yapilacak-1059652674.html
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zaporojye, nükleer savaş, nükleer santral, saldırı, rusya, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit

Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları nükleer terördür

21:43 09.08.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına girZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline saldırılarının nükleer terör olduğunu belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Maksim Buyakeviç, Kiev rejiminin, sivilleri ve kendi askerlerini öldürmekle artık yetinmediğini ve Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırarak tüm Avrupa’yı rehin aldığını ve büyük nükleer felaket riskini oluşturduğunu söyledi.
Buyakeviç, “Batı ülkelerindeki siyasi çevrelerin, Kiev’in bu tür son derece tehlikeli maceralarına tepki vermemesi son derece şaşırtıcı. Okyanusun ötesindeki ABD’nin kendini güvende hesap ettiği ortada. Ama Avrupa ülkeleri hiç mi yeni Çernobil riskinin farkında değil?” ifadesini kullandı.
Zaporojye nükleer santralinde kazanın meydana gelmesi durumunda, Ukrayna’nın Kiev, Zaporojye, Harkov, Poltava, Herson, Odessa bölgeleri ile Rusya, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Romanya’nın sınır bölgelerinin radyasyon tehdidi altında kalacağını kaydeden Rus diplomat, Karadeniz’e dökülen nehirler ile İstanbul Boğazı’nın gemi trafiği için uygunsuz hale geleceğini vurguladı.
Buyakeviç, ayrıca Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan kıyılarının da yüksek radyasyona maruz kalabileceğini söyledi.
Buyakeviç, “AGİT, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı ve Kiev rejimini etkileyebilecek herkesi, ona maksimum baskı yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırıları kesinlikle nükleer terördür” diye ekledi.
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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