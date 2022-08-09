https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirilari-nukleer-terordur-1059714603.html

Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları nükleer terördür

Rusya: Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırıları nükleer terördür

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santraline saldırılarının nükleer terör olduğunu belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T21:43+0300

2022-08-09T21:43+0300

2022-08-09T21:43+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer savaş

nükleer santral

saldırı

rusya

ukrayna

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

agit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054573353_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_e78318952227c3cb5b25aa191a7b42cc.jpg

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Maksim Buyakeviç, Kiev rejiminin, sivilleri ve kendi askerlerini öldürmekle artık yetinmediğini ve Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırarak tüm Avrupa’yı rehin aldığını ve büyük nükleer felaket riskini oluşturduğunu söyledi.Buyakeviç, “Batı ülkelerindeki siyasi çevrelerin, Kiev’in bu tür son derece tehlikeli maceralarına tepki vermemesi son derece şaşırtıcı. Okyanusun ötesindeki ABD’nin kendini güvende hesap ettiği ortada. Ama Avrupa ülkeleri hiç mi yeni Çernobil riskinin farkında değil?” ifadesini kullandı.Zaporojye nükleer santralinde kazanın meydana gelmesi durumunda, Ukrayna’nın Kiev, Zaporojye, Harkov, Poltava, Herson, Odessa bölgeleri ile Rusya, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Romanya’nın sınır bölgelerinin radyasyon tehdidi altında kalacağını kaydeden Rus diplomat, Karadeniz’e dökülen nehirler ile İstanbul Boğazı’nın gemi trafiği için uygunsuz hale geleceğini vurguladı. Buyakeviç, ayrıca Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan kıyılarının da yüksek radyasyona maruz kalabileceğini söyledi.Buyakeviç, “AGİT, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı ve Kiev rejimini etkileyebilecek herkesi, ona maksimum baskı yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırıları kesinlikle nükleer terördür” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/zaporojye-bolgesinde-rusyayla-birlesme-referandumu-yapilacak-1059652674.html

zaporojye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zaporojye, nükleer savaş, nükleer santral, saldırı, rusya, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit