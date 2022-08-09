https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ve-belarustan-iki-ortak-tatbikat-1059714470.html

Rusya ve Belarus’tan iki ortak tatbikat

Rusya ve Belarus’tan iki ortak tatbikat

Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rusya’nın iki ortak tatbikat gerçekleştireceğini bildirdi. İlkinin Belarus’ta, diğerinin de Kazakistan sınırındaki Aşaluk... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T21:14+0300

2022-08-09T21:14+0300

2022-08-09T21:14+0300

savunma

rusya

belarus

tatbikat

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İki ülkenin hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla 9-25 Ağustos’ta yapılacak planlı tatbikat sırasında atış talimleri de yapılacak.Tatbikat iki aşama halinde yapılacak. İlk aşama 9-11 Ağustos’ta Belarus’ta, ikinci aşama da 22-25 Ağustos’ta Rusya’nın Astrahan Bölgesi’nin Aşaluk poligonunda gerçekleşecek.Açıklamada, tatbikatın amacının, iki ülke ordu birlikleri arasındaki koordinasyonun artırılması gösterildi.Belaruslu askerlerin ayrıca 30 Ağustos-5 Eylül’de Rusya’nın 13 poligonunda yapılacak “Vostok-2022” tatbikatına da katılacağı ifade edildi.

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rusya, belarus, tatbikat