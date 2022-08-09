https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ve-belarustan-iki-ortak-tatbikat-1059714470.html
Rusya ve Belarus’tan iki ortak tatbikat
Rusya ve Belarus’tan iki ortak tatbikat
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rusya’nın iki ortak tatbikat gerçekleştireceğini bildirdi. İlkinin Belarus’ta, diğerinin de Kazakistan sınırındaki Aşaluk... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:14+0300
2022-08-09T21:14+0300
2022-08-09T21:14+0300
savunma
rusya
belarus
tatbikat
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İki ülkenin hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla 9-25 Ağustos’ta yapılacak planlı tatbikat sırasında atış talimleri de yapılacak.Tatbikat iki aşama halinde yapılacak. İlk aşama 9-11 Ağustos’ta Belarus’ta, ikinci aşama da 22-25 Ağustos’ta Rusya’nın Astrahan Bölgesi’nin Aşaluk poligonunda gerçekleşecek.Açıklamada, tatbikatın amacının, iki ülke ordu birlikleri arasındaki koordinasyonun artırılması gösterildi.Belaruslu askerlerin ayrıca 30 Ağustos-5 Eylül’de Rusya’nın 13 poligonunda yapılacak “Vostok-2022” tatbikatına da katılacağı ifade edildi.
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rusya, belarus, tatbikat
Rusya ve Belarus’tan iki ortak tatbikat
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Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rusya’nın iki ortak tatbikat gerçekleştireceğini bildirdi. İlkinin Belarus’ta, diğerinin de Kazakistan sınırındaki Aşaluk poligonunda yapılacağı belirtildi.
İki ülkenin hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin katılımıyla 9-25 Ağustos’ta yapılacak planlı tatbikat sırasında atış talimleri de yapılacak.
Tatbikat iki aşama halinde yapılacak. İlk aşama 9-11 Ağustos’ta Belarus’ta, ikinci aşama da 22-25 Ağustos’ta Rusya’nın Astrahan Bölgesi’nin Aşaluk poligonunda gerçekleşecek.
Açıklamada, tatbikatın amacının, iki ülke ordu birlikleri arasındaki koordinasyonun artırılması gösterildi.
Belaruslu askerlerin ayrıca 30 Ağustos-5 Eylül’de Rusya’nın 13 poligonunda yapılacak “Vostok-2022” tatbikatına da katılacağı ifade edildi.