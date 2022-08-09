https://tr.sputniknews.com/20220809/seni-kocamla-evlendireyim-diyen-kadinin-evi-komsusunun-oglu-tarafindan-kursunladi-1059702625.html

'Seni kocamla evlendireyim' diyen kadının evi, komşusunun oğlu tarafından kurşunladı

'Seni kocamla evlendireyim' diyen kadının evi, komşusunun oğlu tarafından kurşunladı

Adana'da bir kadın, komşusuna "Seni kocamla evlendireyim" teklifinde bulundu. Komşusunun oğlu bunu öğrenince, kadının evine pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T15:40+0300

2022-08-09T15:40+0300

2022-08-09T15:40+0300

yaşam

adana

silahlı saldırı

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Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladıSeyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı.Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adana, silahlı saldırı