https://tr.sputniknews.com/20220809/serena-williams-emekliye-ayrilacagini-duyurdu-1059708640.html
Serena Williams emekliye ayrılacağını duyurdu
Serena Williams emekliye ayrılacağını duyurdu
Efsanevi tenisçi 40 yaşındaki Serena Williams, bu ay gerçekleştirilecek ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra 'zor da olsa' emekli olacağını duyurdu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T18:27+0300
2022-08-09T18:27+0300
2022-08-09T18:52+0300
spor
serena williams
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ABD'li efsanevi tenis oyuncusu Serena Williams, bugün Vogue dergisinde yayınlanan yazısında 'tenisten giderek uzaklaştığını' ve 23 Grand Slam şampiyonluğu ile adını altın harflerle yazdırdığı mesleğinden emekli olmayı planladığını söyledi.Turnuvadan bir yıl uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında Wimbledon'a geri dönen ve dün ikinci tekler maçı için korta çıkan Williams, Toronto Açık'ın ikinci turu için mücadele ettiği İspanyol tenisçi Nuria Parrizas Diaz'ı yenilgiye uğratmıştı.'Kariyerimde tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum'Bugün yayınladığı yazıda 29 Ağustos'ta başlayacak olan ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra emekliye ayrılmayı planladığını belirten Williams, Ancak 40 yaşındaki oyuncu, Diaz ile yaptığı maçın ardından, tenis kariyerinde 'tünelin sonundaki ışığı' görebildiğini ifade etti.'Benim için daha önemli şeylere doğru gelişiyorum'"Emeklilik kelimesini hiç sevemedim" diyen Williams, şu ifadeleri kullandı:'Şimdiye kadar bu rekoru çok düşündüm ve bana bir faydası olmadı'En son Grand Slam şampiyonluğunu 2017'de kazanan Williams, şimdiye kadarki en büyük şampiyonluk rekorunu elinde tutan Margaret Court ile kendisini aynı seviyeye gelecek 24. şampiyonluğun mücadelesini veriyor.Kızı Olympia'yı dünyaya getirdiği 2017'den bu yana dört büyük finalde yer alarak bu rekoru kırmaya oldukça yaklaşan Williams, yazıda şu ifadelere yer verdi:Williams ayrıca, "Benim sayemde kadın sporcuların kendileri olabileceğini düşünmek istiyorum. Güçlü bir şekilde oynayabilir ve yumruklarını sıkabilirler. İstediklerini giyebilir, istediklerini söyleyebilir, tekme koyabilir ve bununla gurur duyabilirler" dedi.'Geri sayım başladı'Williams daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda 'başka bir yöne doğru gitme zamanının geldiğini' söyledi:Son maçlarına dair beklentileri düşüren Williams, "Ne yazıkki bu yıl Wimbledon'ı kazanmaya hazır değildim. New York'u kazanmaya hazır olup olmadığımı da bilmiyorum. Ancak deneyeceğim" dedi.Williams şu ifadeleri kullandı:
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serena williams
Serena Williams emekliye ayrılacağını duyurdu
18:27 09.08.2022 (güncellendi: 18:52 09.08.2022) Abone ol
Efsanevi tenisçi 40 yaşındaki Serena Williams, bu ay gerçekleştirilecek ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra 'zor da olsa' emekli olacağını duyurdu.
ABD'li efsanevi tenis oyuncusu Serena Williams, bugün Vogue dergisinde yayınlanan yazısında
'tenisten giderek uzaklaştığını' ve 23 Grand Slam şampiyonluğu ile adını altın harflerle yazdırdığı mesleğinden emekli olmayı planladığını söyledi.
Turnuvadan bir yıl uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında Wimbledon'a geri dönen ve dün ikinci tekler maçı için korta çıkan Williams, Toronto Açık'ın ikinci turu için mücadele ettiği İspanyol tenisçi Nuria Parrizas Diaz'ı yenilgiye uğratmıştı.
'Kariyerimde tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum'
Bugün yayınladığı yazıda 29 Ağustos'ta başlayacak olan ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra emekliye ayrılmayı planladığını belirten Williams, Ancak 40 yaşındaki oyuncu, Diaz ile yaptığı maçın ardından, tenis kariyerinde 'tünelin sonundaki ışığı' görebildiğini ifade etti.
'Benim için daha önemli şeylere doğru gelişiyorum'
"Emeklilik kelimesini hiç sevemedim" diyen Williams, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemiyorum, ama hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum. Belki de yaşadığım şeyi en iyi ifade edebilecek kelime gelişmektir. İşte şimdi, sizlere tenisten giderek uzaklaşıp benim için daha önemli şeylere doğru geliştiğimi söylemek için buradayım. Birkaç yıl önce herkesten habersiz bir risk sermayesi şirketi olan Serena Ventures'ı kurdum. Ondan kısa bir süre sonra da bir aile kurdum. Bu aileyi büyütmek istiyorum."
'Şimdiye kadar bu rekoru çok düşündüm ve bana bir faydası olmadı'
En son Grand Slam şampiyonluğunu 2017'de kazanan Williams, şimdiye kadarki en büyük şampiyonluk rekorunu elinde tutan Margaret Court ile kendisini aynı seviyeye gelecek 24. şampiyonluğun mücadelesini veriyor.
Kızı Olympia'yı dünyaya getirdiği 2017'den bu yana dört büyük finalde yer alarak bu rekoru kırmaya oldukça yaklaşan Williams, yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Bazıları Court'un 1968'de başlayan 'Açık' döneminden önce elde ettiği rekorunu kıramadığım için benim 'Tüm Zamanların En İyisi' olmadığımı söylüyor. Bu rekoru kırmayı istemedim desem yalan olur. Elbette istiyorum. Ama günden güne, onu artık düşünmemeye başlıyorum. Eğer bir Slam finalindeysem, evet bu rekoru düşünüyorum. Belki de şimdiye kadar rekoru çok düşündüm ve bunun bana bir faydası olmadı."
Williams ayrıca, "Benim sayemde kadın sporcuların kendileri olabileceğini düşünmek istiyorum. Güçlü bir şekilde oynayabilir ve yumruklarını sıkabilirler. İstediklerini giyebilir, istediklerini söyleyebilir, tekme koyabilir ve bununla gurur duyabilirler" dedi.
'Geri sayım başladı'
Williams daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda 'başka bir yöne doğru gitme zamanının geldiğini' söyledi:
"Bir şeyi çok sevdiğinizde bunu yapma zamanı gerçekten zordur. Tanrım, tenisi gerçekten çok seviyorum. Ancak şimdi geri sayım başladı. Anne olmaya, manevi hedeflerime ve en nihayetinde farklı ama sadece heyecan verici bir Serena'yı keşfetmeye odaklanmam gerekiyor. Önümüzdeki birkaç haftanın tadını çıkaracağım."
Son maçlarına dair beklentileri düşüren Williams, "Ne yazıkki bu yıl Wimbledon'ı kazanmaya hazır değildim. New York'u kazanmaya hazır olup olmadığımı da bilmiyorum. Ancak deneyeceğim" dedi.
Williams şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum, o gün Londra'da ya da daha sonra New York'ta Margaret'in rekorunı kırabileceğime dair bir hayran fantazisi var... Bu iyi bir fantezi. Ama kortta törensel, son bir an aramıyorum. Vedalarda berbatımdır, hatta dünyanın en kötü veda eden insanıyım. Ancak lütfen şunu bilin ki size kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım... Ve sizleri özleyeceğim."