https://tr.sputniknews.com/20220809/serena-williams-emekliye-ayrilacagini-duyurdu-1059708640.html

Serena Williams emekliye ayrılacağını duyurdu

Serena Williams emekliye ayrılacağını duyurdu

Efsanevi tenisçi 40 yaşındaki Serena Williams, bu ay gerçekleştirilecek ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra 'zor da olsa' emekli olacağını duyurdu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:27+0300

2022-08-09T18:27+0300

2022-08-09T18:52+0300

spor

serena williams

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ABD'li efsanevi tenis oyuncusu Serena Williams, bugün Vogue dergisinde yayınlanan yazısında 'tenisten giderek uzaklaştığını' ve 23 Grand Slam şampiyonluğu ile adını altın harflerle yazdırdığı mesleğinden emekli olmayı planladığını söyledi.Turnuvadan bir yıl uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında Wimbledon'a geri dönen ve dün ikinci tekler maçı için korta çıkan Williams, Toronto Açık'ın ikinci turu için mücadele ettiği İspanyol tenisçi Nuria Parrizas Diaz'ı yenilgiye uğratmıştı.'Kariyerimde tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum'Bugün yayınladığı yazıda 29 Ağustos'ta başlayacak olan ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra emekliye ayrılmayı planladığını belirten Williams, Ancak 40 yaşındaki oyuncu, Diaz ile yaptığı maçın ardından, tenis kariyerinde 'tünelin sonundaki ışığı' görebildiğini ifade etti.'Benim için daha önemli şeylere doğru gelişiyorum'"Emeklilik kelimesini hiç sevemedim" diyen Williams, şu ifadeleri kullandı:'Şimdiye kadar bu rekoru çok düşündüm ve bana bir faydası olmadı'En son Grand Slam şampiyonluğunu 2017'de kazanan Williams, şimdiye kadarki en büyük şampiyonluk rekorunu elinde tutan Margaret Court ile kendisini aynı seviyeye gelecek 24. şampiyonluğun mücadelesini veriyor.Kızı Olympia'yı dünyaya getirdiği 2017'den bu yana dört büyük finalde yer alarak bu rekoru kırmaya oldukça yaklaşan Williams, yazıda şu ifadelere yer verdi:Williams ayrıca, "Benim sayemde kadın sporcuların kendileri olabileceğini düşünmek istiyorum. Güçlü bir şekilde oynayabilir ve yumruklarını sıkabilirler. İstediklerini giyebilir, istediklerini söyleyebilir, tekme koyabilir ve bununla gurur duyabilirler" dedi.'Geri sayım başladı'Williams daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda 'başka bir yöne doğru gitme zamanının geldiğini' söyledi:Son maçlarına dair beklentileri düşüren Williams, "Ne yazıkki bu yıl Wimbledon'ı kazanmaya hazır değildim. New York'u kazanmaya hazır olup olmadığımı da bilmiyorum. Ancak deneyeceğim" dedi.Williams şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220622/serena-williams-kortlara-galibiyetle-dondu-1057749874.html

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serena williams