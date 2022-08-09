https://tr.sputniknews.com/20220809/simitciler-odasi-baskani-delibas-maliyetler-cok-artti-simit-5-lira-olacak-1059690704.html
Simitçiler Odası Başkanı Delibaş: Maliyetler çok arttı, simit 5 lira olacak
Simitçiler Odası Başkanı Delibaş: Maliyetler çok arttı, simit 5 lira olacak
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin 5 lira olması için onay beklediklerini söyleyerek, bazı yerlerde simidin 6 TL’den satıldığını belirtti... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:53+0300
2022-08-09T11:53+0300
2022-08-09T11:53+0300
türkiye
simit
çay simit
simitçi
ankara simitçiler ve pideciler odası
zam
elektrik zammı
un çuvalı
susam
ekonomi
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Yılbaşında 3 TL' den satılan Ankara simidi bu haftadan itibaren 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odasın zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.Sputnik’e konuşan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerin simit fiyatlarına yansıdığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 4 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının artışı için talepte bulunmuştuk. Tüm maliyetlerimiz artarken biz kafamıza göre artış yapamıyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşların bu zammı onaylaması gerekiyor. Bu talebimiz onaylandı ve biz şimdi resmi yazıyı bekliyoruz. Yazının gelmesi ile birlikte bu hafta sonunda itibaren simit fiyatı artacak” dedi.Girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte esnafın zor durumda olduğunu belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simit için kullanılan ham madde fiyatlarına her geçen gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki defa zam geldi. Bununla birlikte işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüksek. Biz zam talep ettik ama bu talebimiz onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL olacak. Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/ankarada-halk-ekmek-fiyatina-maliyet-zammi-1059550449.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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simit, çay simit, simitçi, ankara simitçiler ve pideciler odası, zam, elektrik zammı, un çuvalı, susam, ekonomi
Simitçiler Odası Başkanı Delibaş: Maliyetler çok arttı, simit 5 lira olacak
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Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin 5 lira olması için onay beklediklerini söyleyerek, bazı yerlerde simidin 6 TL’den satıldığını belirtti. Delibaş yılbaşından bu yana işçi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtti.
Yılbaşında 3 TL' den satılan Ankara simidi bu haftadan itibaren 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odasın zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.
Sputnik’e konuşan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerin simit fiyatlarına yansıdığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 4 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının artışı için talepte bulunmuştuk. Tüm maliyetlerimiz artarken biz kafamıza göre artış yapamıyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşların bu zammı onaylaması gerekiyor. Bu talebimiz onaylandı ve biz şimdi resmi yazıyı bekliyoruz. Yazının gelmesi ile birlikte bu hafta sonunda itibaren simit fiyatı artacak” dedi.
Girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte esnafın zor durumda olduğunu belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simit için kullanılan ham madde fiyatlarına her geçen gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki defa zam geldi. Bununla birlikte işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüksek. Biz zam talep ettik ama bu talebimiz onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL olacak. Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.