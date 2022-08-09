https://tr.sputniknews.com/20220809/simitciler-odasi-baskani-delibas-maliyetler-cok-artti-simit-5-lira-olacak-1059690704.html

Simitçiler Odası Başkanı Delibaş: Maliyetler çok arttı, simit 5 lira olacak

Simitçiler Odası Başkanı Delibaş: Maliyetler çok arttı, simit 5 lira olacak

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simidin 5 lira olması için onay beklediklerini söyleyerek, bazı yerlerde simidin 6 TL’den satıldığını belirtti... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:53+0300

2022-08-09T11:53+0300

2022-08-09T11:53+0300

türkiye

simit

çay simit

simitçi

ankara simitçiler ve pideciler odası

zam

elektrik zammı

un çuvalı

susam

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051295562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ffdc711bb0823103bd532d9031c8c31.jpg

Yılbaşında 3 TL' den satılan Ankara simidi bu haftadan itibaren 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odasın zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.Sputnik’e konuşan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerin simit fiyatlarına yansıdığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 4 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının artışı için talepte bulunmuştuk. Tüm maliyetlerimiz artarken biz kafamıza göre artış yapamıyoruz. Bağlı bulunduğumuz üst kuruluşların bu zammı onaylaması gerekiyor. Bu talebimiz onaylandı ve biz şimdi resmi yazıyı bekliyoruz. Yazının gelmesi ile birlikte bu hafta sonunda itibaren simit fiyatı artacak” dedi.Girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte esnafın zor durumda olduğunu belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş “Simit için kullanılan ham madde fiyatlarına her geçen gün zamlanıyor. Kiralar aldı başını gitti. Asgari ücrete yıl içinde iki defa zam geldi. Bununla birlikte işçi maliyetleri arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları yüksek. Biz zam talep ettik ama bu talebimiz onaylanıncaya kadar maliyetlerimiz yeniden arttı. Şimdi simit 5 TL olacak. Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220805/ankarada-halk-ekmek-fiyatina-maliyet-zammi-1059550449.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

simit, çay simit, simitçi, ankara simitçiler ve pideciler odası, zam, elektrik zammı, un çuvalı, susam, ekonomi