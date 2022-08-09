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Sırbistan, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturdu
Sırbistan, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T20:31+0300
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dünya
sırbistan
doğalgaz
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu’na verdiği demeçte ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu söyledi.“Rezerv, Sırbistan'daki Banatski Dvor gaz depolama tesisinde 262 milyon metreküp doğalgazdan oluşuyor, 200 milyon metreküp te Macaristan'da Sırbistan için satın alındı ve depolandı. Bu, Sırbistan için tarihsel olarak azami doğalgaz rezervidir” diyen Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:“Elimizden geldiğince tüm termik santralleri modernize ediyoruz, yeni kömür yatakları açmaya çalışıyoruz, ancak genel olarak Sırbistan vatandaşlarının, en azından daha önce beklediğimiz kadar soğuk bir kış geçirmeyeceğinden eminim.”
https://tr.sputniknews.com/20220418/sirbistan-lideri-vucic-rusyaya-yaptirim-uygulamayi-reddettigimiz-icin-ciddi-baski-altindayiz-1055645210.html
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sırbistan, doğalgaz, aleksandr vucic

Sırbistan, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturdu

20:31 09.08.2022 (güncellendi: 20:40 09.08.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya - Rusya - doğalgaz
Almanya - Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu’na verdiği demeçte ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu söyledi.
“Rezerv, Sırbistan'daki Banatski Dvor gaz depolama tesisinde 262 milyon metreküp doğalgazdan oluşuyor, 200 milyon metreküp te Macaristan'da Sırbistan için satın alındı ve depolandı. Bu, Sırbistan için tarihsel olarak azami doğalgaz rezervidir” diyen Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elimizden geldiğince tüm termik santralleri modernize ediyoruz, yeni kömür yatakları açmaya çalışıyoruz, ancak genel olarak Sırbistan vatandaşlarının, en azından daha önce beklediğimiz kadar soğuk bir kış geçirmeyeceğinden eminim.”
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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