https://tr.sputniknews.com/20220809/sirbistan-tarihinin-en-buyuk-dogalgaz-rezervini-olusturdu-1059713012.html

Sırbistan, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturdu

Sırbistan, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:31+0300

2022-08-09T20:31+0300

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dünya

sırbistan

doğalgaz

aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu’na verdiği demeçte ülkenin tarihinin en büyük doğalgaz rezervini oluşturduğunu söyledi.“Rezerv, Sırbistan'daki Banatski Dvor gaz depolama tesisinde 262 milyon metreküp doğalgazdan oluşuyor, 200 milyon metreküp te Macaristan'da Sırbistan için satın alındı ve depolandı. Bu, Sırbistan için tarihsel olarak azami doğalgaz rezervidir” diyen Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:“Elimizden geldiğince tüm termik santralleri modernize ediyoruz, yeni kömür yatakları açmaya çalışıyoruz, ancak genel olarak Sırbistan vatandaşlarının, en azından daha önce beklediğimiz kadar soğuk bir kış geçirmeyeceğinden eminim.”

https://tr.sputniknews.com/20220418/sirbistan-lideri-vucic-rusyaya-yaptirim-uygulamayi-reddettigimiz-icin-ciddi-baski-altindayiz-1055645210.html

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sırbistan, doğalgaz, aleksandr vucic