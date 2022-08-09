https://tr.sputniknews.com/20220809/sokakta-tartisti-bicaklandigini-1-saat-sonra-fark-etti-1059702151.html

Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Uyuşturucu madde etkisinde olan Yavuz K., sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti. Bacağından yaralı Yavuz K., otobüs durağına... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T15:26+0300

2022-08-09T15:26+0300

2022-08-09T15:32+0300

uyuşturucu

türkiye

bıçakla yaralama

antalya

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Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki Yavuz K., kimliği belirsiz kişiyle tartışıp olay yerinden ayrıldı. Yavuz K., tartışma sırasında sol bacağından bıçaklandı.2 kilometre uzaklıktaki Etiler Mahallesi'ne giden Yavuz K., 1 saat sonra bıçaklandığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yavuz K., yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.'nin bulunduğu otobüs durağına geldi.İlk müdahale sonrası Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210716/112-ambulans-ekibi-bicakli-saldiriya-ugradi-2-gozalti-1044986695.html

türkiye

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uyuşturucu, bıçakla yaralama, antalya