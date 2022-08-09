https://tr.sputniknews.com/20220809/sokakta-tartisti-bicaklandigini-1-saat-sonra-fark-etti-1059702151.html
Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti
Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti
Uyuşturucu madde etkisinde olan Yavuz K., sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti. Bacağından yaralı Yavuz K., otobüs durağına... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T15:26+0300
2022-08-09T15:26+0300
2022-08-09T15:32+0300
uyuşturucu
türkiye
bıçakla yaralama
antalya
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Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki Yavuz K., kimliği belirsiz kişiyle tartışıp olay yerinden ayrıldı. Yavuz K., tartışma sırasında sol bacağından bıçaklandı.2 kilometre uzaklıktaki Etiler Mahallesi'ne giden Yavuz K., 1 saat sonra bıçaklandığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yavuz K., yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.'nin bulunduğu otobüs durağına geldi.İlk müdahale sonrası Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210716/112-ambulans-ekibi-bicakli-saldiriya-ugradi-2-gozalti-1044986695.html
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uyuşturucu, bıçakla yaralama, antalya
Sokakta tartıştı, bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti
15:26 09.08.2022 (güncellendi: 15:32 09.08.2022) Abone ol
Uyuşturucu madde etkisinde olan Yavuz K., sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti. Bacağından yaralı Yavuz K., otobüs durağına çağırdığı sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki Yavuz K., kimliği belirsiz kişiyle tartışıp olay yerinden ayrıldı. Yavuz K., tartışma sırasında sol bacağından bıçaklandı.
2 kilometre uzaklıktaki Etiler Mahallesi'ne giden Yavuz K., 1 saat sonra bıçaklandığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yavuz K., yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.'nin bulunduğu otobüs durağına geldi.
İlk müdahale sonrası Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.