https://tr.sputniknews.com/20220809/steve-jobsun-unlu-siyah-kazaginin-tasarimcisi-miyake-hayatini-kaybetti-1059692942.html
Steve Jobs'un ünlü siyah kazağının tasarımcısı Miyake hayatını kaybetti
Steve Jobs'un ünlü siyah kazağının tasarımcısı Miyake hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake'nin öldüğü açıklandı. 84 yaşında hayatını kaybeden Miyake en çok Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ünlü... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:54+0300
2022-08-09T12:54+0300
2022-08-09T12:54+0300
yaşam
steve jobs
apple
issey miyake
tasarım
moda
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Teknoloji devi Apple'ın 2011'de ölen kurucusu Steve Jobs'un kendisiyle özdeşleşen siyah balıkçı yaka kazağının da tasarımcısı olan Japon modacı Issey Miyake, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tasarımcının ölümü bugün duyurulsa da LivedoorNews sitesi 5 Ağustos'ta kanserden hayatını kaybettiğini yazmıştı. 22 Nisan 1938'de Hiroşima'da doğan Miyake, 1970'de başkent Tokyo'da Miyake Tasarım Stüdyosu'nu açtı. Miyake kariyeri boyunca hem ABD'de hem Japonya'da farklı tasarımcılarla ortak işler de yaptı.
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steve jobs, apple, issey miyake, tasarım, moda
Steve Jobs'un ünlü siyah kazağının tasarımcısı Miyake hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake'nin öldüğü açıklandı. 84 yaşında hayatını kaybeden Miyake en çok Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ünlü kazağının tasarımcısı olmasıyla biliniyordu.
Teknoloji devi Apple'ın 2011'de ölen kurucusu Steve Jobs'un kendisiyle özdeşleşen siyah balıkçı yaka kazağının da tasarımcısı olan Japon modacı Issey Miyake, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü tasarımcının ölümü bugün duyurulsa da LivedoorNews sitesi 5 Ağustos'ta kanserden hayatını kaybettiğini yazmıştı.
22 Nisan 1938'de Hiroşima'da doğan Miyake, 1970'de başkent Tokyo'da Miyake Tasarım Stüdyosu'nu açtı. Miyake kariyeri boyunca hem ABD'de hem Japonya'da farklı tasarımcılarla ortak işler de yaptı.