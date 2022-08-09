https://tr.sputniknews.com/20220809/steve-jobsun-unlu-siyah-kazaginin-tasarimcisi-miyake-hayatini-kaybetti-1059692942.html

Steve Jobs'un ünlü siyah kazağının tasarımcısı Miyake hayatını kaybetti

Steve Jobs'un ünlü siyah kazağının tasarımcısı Miyake hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake'nin öldüğü açıklandı. 84 yaşında hayatını kaybeden Miyake en çok Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ünlü... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:54+0300

2022-08-09T12:54+0300

2022-08-09T12:54+0300

yaşam

steve jobs

apple

issey miyake

tasarım

moda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059693211_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_33d3dba4671223fdf7299284ac95dc4f.jpg

Teknoloji devi Apple'ın 2011'de ölen kurucusu Steve Jobs'un kendisiyle özdeşleşen siyah balıkçı yaka kazağının da tasarımcısı olan Japon modacı Issey Miyake, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tasarımcının ölümü bugün duyurulsa da LivedoorNews sitesi 5 Ağustos'ta kanserden hayatını kaybettiğini yazmıştı. 22 Nisan 1938'de Hiroşima'da doğan Miyake, 1970'de başkent Tokyo'da Miyake Tasarım Stüdyosu'nu açtı. Miyake kariyeri boyunca hem ABD'de hem Japonya'da farklı tasarımcılarla ortak işler de yaptı.

moda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

steve jobs, apple, issey miyake, tasarım, moda