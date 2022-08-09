https://tr.sputniknews.com/20220809/super-ligde-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1059712494.html
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T20:21+0300
2022-08-09T20:21+0300
2022-08-09T20:22+0300
spor
spor toto süper lig
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
kulüp
fenerbahçe
tezahürat
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi HangiKredi Ümraniyespor maçındaki kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ile 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedenleriyle PFDK'ya gönderdi.Trabzonspor'u İstanbulspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor'u çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk etti.Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u usulsüz seyirci alınması, MKE Ankaragücü'nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK'ya yolladı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/super-kupa-finalistleri-pfdkya-sevk-edildi-1059438059.html
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spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kulüp, fenerbahçe, tezahürat
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
20:21 09.08.2022 (güncellendi: 20:22 09.08.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi HangiKredi Ümraniyespor maçındaki kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ile 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedenleriyle PFDK'ya gönderdi.
Trabzonspor'u İstanbulspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor'u çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk etti.
Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u usulsüz seyirci alınması, MKE Ankaragücü'nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK'ya yolladı.