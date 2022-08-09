https://tr.sputniknews.com/20220809/super-ligde-7-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1059712494.html

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:21+0300

2022-08-09T20:21+0300

2022-08-09T20:22+0300

spor

spor toto süper lig

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

kulüp

fenerbahçe

tezahürat

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi HangiKredi Ümraniyespor maçındaki kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ile 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedenleriyle PFDK'ya gönderdi.Trabzonspor'u İstanbulspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor'u çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk etti.Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u usulsüz seyirci alınması, MKE Ankaragücü'nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK'ya yolladı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/super-kupa-finalistleri-pfdkya-sevk-edildi-1059438059.html

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spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), kulüp, fenerbahçe, tezahürat