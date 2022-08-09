https://tr.sputniknews.com/20220809/suriye-petrol-bakanligi-abd-isgal-gucleri-petrol-uretiminin-yuzde-80inden-fazlasini-caliyor-1059719665.html

Suriye Petrol Bakanlığı: ABD işgal güçleri, petrol üretiminin yüzde 80'inden fazlasını çalıyor

Suriye Petrol Bakanlığı: ABD işgal güçleri, petrol üretiminin yüzde 80'inden fazlasını çalıyor

Suriye Petrol Bakanlığı, 'Amerikan işgal kuvvetleri ve paralı askerlerinin bu yılın ilk yarısında, günlük olarak yaklaşık 66 bin varil petrolü çaldığını’... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T22:52+0300

2022-08-09T22:52+0300

2022-08-09T22:52+0300

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Suriye Petrol Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında çalışma planlarını ve kendi iştiraklerinin çalışmalarını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.Toplantıda, petrol üretiminin bu dönemde günlük olarak yaklaşık 80.3 bin varille 14.5 milyon varile ulaştığı belirtildi. Bu miktarın günlük 14.2 bin varilinin rafinerilere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, 'Amerikan işgal güçleri ve onların paralı askerlerinin doğu bölgesinde işgal ettiği petrol kuyularından günde yaklaşık 66 bin varili çaldığı' vurgulandı.Doğalgaz üretiminin yüzde 82'si Elektrik Bakanlığı'na gidiyorBu dönemde ayrıca günlük 11.1'i, temiz gaz olmak üzere 11.3 metreküple yaklaşık iki milyar metreküp doğalgazın üretildiği bilgisi paylaşılırken, üretilen doğalgazın yüzde 82'si Elektrik Bakanlığı'na teslim edildiği belirtildi.Petrol ve maden varlıkları sektörünün zararı 105 milyar dolarBakanlığın verilerine göre, petrol ve maden varlıkları sektörü, 2011 yılında krizin başlangıcından bu yılın ortasına kadar doğrudan ve dolaylı olarak 105 milyar dolar olarak tahmin edilen zarara uğradı.

https://tr.sputniknews.com/20210401/abdnin-suriyeden-petrol-caldigi-anlara-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1044169316.html

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