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Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim
Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T18:13+0300
2022-08-09T18:15+0300
politika
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Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi.İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı. Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220518/tanju-ozcandan-siginmacilara-artik-istenmiyorsunuz-donun-ulkenize-ilani-1056483592.html
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bolu, tanju özcan, irak

Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim

18:13 09.08.2022 (güncellendi: 18:15 09.08.2022)
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" dedi.
Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi.
İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı. Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu” diye konuştu.
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