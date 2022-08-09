https://tr.sputniknews.com/20220809/tanju-ozcan-irak-uyruklu-bir-kisinin-aldigi-10-mezar-yerini-iptal-ettirdim-1059708450.html

Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim

Tanju Özcan: Iraklı bir kişinin aldığı 10 mezar yerini iptal ettirdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:13+0300

2022-08-09T18:13+0300

2022-08-09T18:15+0300

politika

bolu

tanju özcan

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053396433_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e2b93f6441bb765f360704a8a58badb9.jpg

Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi.İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı. Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220518/tanju-ozcandan-siginmacilara-artik-istenmiyorsunuz-donun-ulkenize-ilani-1056483592.html

bolu

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolu, tanju özcan, irak