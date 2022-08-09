https://tr.sputniknews.com/20220809/trump-fbi-floridadaki-evime-baskin-yapti-1059681939.html

Trump: FBI, Florida'daki evime baskın yaptı

Trump: FBI, Florida'daki evime baskın yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Florida'daki evine baskın yaptığını açıkladı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T02:38+0300

2022-08-09T02:38+0300

2022-08-09T03:11+0300

dünya

abd

donald trump

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Trump, Florida'daki Palm Beach'de bulunan Mar-a-Lago tesisindeki evine 'büyük bir grup FBI ajanı tarafından işgal edildiğini söyledi."Truth" platform üzerinden açıklama yapan Trump, "evinin, büyük bir grup FBI ajanı tarafından kuşatılıp basıldığı ve işgal edildiğini belirterek, "Kasama bile girdiler" ifadesini kullandı.Daha öce böyle bir şeyin hiçbir ABD Başkanı’nın başına gelmediğini vurgulayan Trump, şunları yazdı:"Böyle bir saldırı ancak çökmüş, Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" diye ekleyen Trump, "Maalesef Amerika, daha önce görülmemiş düzeyde yozlaşmış, o ülkelerden biri haline geldi" dedi.FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz baskınla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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2022

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abd, donald trump