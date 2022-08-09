https://tr.sputniknews.com/20220809/trump-fbi-floridadaki-evime-baskin-yapti-1059681939.html
Trump: FBI, Florida'daki evime baskın yaptı
Trump: FBI, Florida'daki evime baskın yaptı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Florida'daki evine baskın yaptığını açıkladı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T02:38+0300
2022-08-09T02:38+0300
2022-08-09T03:11+0300
dünya
abd
donald trump
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Trump, Florida'daki Palm Beach'de bulunan Mar-a-Lago tesisindeki evine 'büyük bir grup FBI ajanı tarafından işgal edildiğini söyledi."Truth" platform üzerinden açıklama yapan Trump, "evinin, büyük bir grup FBI ajanı tarafından kuşatılıp basıldığı ve işgal edildiğini belirterek, "Kasama bile girdiler" ifadesini kullandı.Daha öce böyle bir şeyin hiçbir ABD Başkanı’nın başına gelmediğini vurgulayan Trump, şunları yazdı:"Böyle bir saldırı ancak çökmüş, Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" diye ekleyen Trump, "Maalesef Amerika, daha önce görülmemiş düzeyde yozlaşmış, o ülkelerden biri haline geldi" dedi.FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz baskınla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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abd, donald trump
Trump: FBI, Florida'daki evime baskın yaptı
02:38 09.08.2022 (güncellendi: 03:11 09.08.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Florida'daki evine baskın yaptığını açıkladı.
Trump, Florida'daki Palm Beach'de bulunan Mar-a-Lago tesisindeki evine 'büyük bir grup FBI ajanı tarafından işgal edildiğini söyledi.
"Truth" platform üzerinden açıklama yapan Trump, "evinin, büyük bir grup FBI ajanı tarafından kuşatılıp basıldığı ve işgal edildiğini belirterek, "Kasama bile girdiler" ifadesini kullandı.
Daha öce böyle bir şeyin hiçbir ABD Başkanı’nın başına gelmediğini vurgulayan Trump, şunları yazdı:
"İlgili devlet kurumlarıyla çalışıp ve işbirliği yaptıktan sonra, evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildi."
"Böyle bir saldırı ancak çökmüş, Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" diye ekleyen Trump, "Maalesef Amerika, daha önce görülmemiş düzeyde yozlaşmış, o ülkelerden biri haline geldi" dedi.
FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz baskınla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.