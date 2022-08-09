https://tr.sputniknews.com/20220809/trump-hakkinda-yeni-kitap-neden-hitlerin-generalleri-gibi-itaatkar-olamiyorsunuz-diye-bagirdi-1059689315.html

Trump hakkında yeni kitap: 'Neden Hitler'in generalleri gibi itaatkar olamıyorsunuz' diye bağırdı

Trump hakkında yeni kitap: 'Neden Hitler'in generalleri gibi itaatkar olamıyorsunuz' diye bağırdı

Trump'ın ekibinden kendisine yüz çevirerek ana akım medyaya yaklaşan, karlı kitap anlaşmalarına imza atıp eski görevlerini '45. Başkan'ı dizginleme çabasıyla'... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:49+0300

2022-08-09T11:49+0300

2022-08-09T13:02+0300

dünya

donald trump

kitap

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ABD'de Başkanlık Kayıtları Yasası'na göre başkanlığına ait tüm belgeleri Ulusal Arşiv'e devretmediği gerekçesiyle FBI'ın Florida'daki malikanesini basmasına, '2024 seçimlerinde yeniden aday olmasını engellemeye yönelik siyasi cadı avı' tepkisini gösteren Donald Trump hakkında ana akım medya mensupları tarafından yeni bir kitap yayına hazırlanıyor. The New York Times'ın Beyaz Saray başmuhabiri Peter Baker ile The New Yorker editörü ve yazarı Susan Glasser tarafından yazılan ve Trump'ın çalışma arkadaşlarının görüşlerine yer verilen 'The Divider: Trump in the White House, 2017-2021' isimli kitaptan basına yansıyan alıntılar, 45. Başkan'ı yine zor durumda bırakan türden oldu. Kitaba göre Trump, ABD deniz piyadelerinin emekli generali sıfatıyla kendisinin önce İçgüvenlik Bakanı, ardından Beyaz Saray Genel Sekreteri olan John F. Kelly'ye Alman generallerin Nazi lideri Adolf Hitler'e gösterdiği itaatkarlığı Amerikalı generallerin kendisine göstermediğine dair şikayetlerini dile getirdi. 'Niye Alman generaller gibi olamıyorsunuz?'Malum İngilizce küfürü savurarak "Sizi kahrolasıca generaller, niye Alman generaller gibi olamıyorsunuz" diyen Trump, Kelly'nin "Hangi generaller" sorusu üzerine, "2. Dünya Savaşı'nın Alman generalleri" cevabını yapıştırdı.'Generalleri Hitler'e mutlak sadakat içindeydi'Bunun üzerine Kelly "Biliyorsunuz, Alman generaller, Hitler'i en az 3 kez öldürmeye çalıştı ve neredeyse işi göreceklerdi" diye Trump'ı bilgilendirdi. Ama 45. Başkan "Hayır, hayır, hayır, ona mutlak sadakat içindeydiler" diye ısrar etti. Yeni ayrıntılardan biri de dönemin Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 'Şam'a giden yol anı' diye nitelediği ve 'kariyerinin en büyük sınavından geçtiğini fark edemediği' için yerindiği Beyaz Saray yakınındaki St. John Kilisesi önünde Trump ile ekibinin toplu poz vermesi meselesiyle ilgili. 25 Mayıs 2020'deki George Floyd cinayetinin ardından başlayan Siyah Hayatlar Önemlidir protestoları 1 Haziran 2020'de Beyaz Saray'ın kapılarına dayandığında, Trump, başkanlığını 'zayıf' gösterdiği gerekçesiyle Lafayette Meydanı'nın güç kullanılarak protestoculardan temizlenmesini istedi. 'Hepiniz kahrolasıca eziklersiniz'Kitaba göre, Başkan'a içkarışıklıklarda Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren 1807 tarihli İsyan Yasası'nı devreye sokma ve muvazzaf askerleri protestocuların üzerine sürme önerisi en üst düzey savunma yetkilileri tarafından reddedilen Trump, yine malum küfür eşliğinde "Hepiniz eziksiniz! Hepiniz kahrolasıca eziklersiniz" diye bağırdı. Ardından Milley'e 'protestocuları ateş açıp vurmanın mümkün olup olmadığını' sordu. Olaylar sırasında yaralanan bir dizi gazeteci arasında polisin öldürücü olmayan mühimmatla birden çok kez vurduğu Sputnik International muhabiri de vardı. ABD Basın Özgürlüğü Takipçisi tarafından kınanan hedef almayla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD makamlarının dostça olmayan adımını ve gazetecilerin güvenliğiyle engelsiz çalışmalarını sağlama konusundaki uluslararası yasal yükümlülüklerinin açık ihlalini temsil eden kasıtlı saldırı” tepkisi geldi. Basın özgürlüğünün ihlaline sert tepki gösteren Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de "ABD kolluk kuvvetlerinin medya temsilcilerine karşı özel ekipman (plastik mermi, göz yaşartıcı gaz) kullanmasını kabul edilemez buluyoruz" diye tweetledi. Trump'ın protestoculara ateş açılmasını önerdiği gün, o sırada Demokrat Parti'nin adayı konumunda olan şimdiki Başkan Joe Biden da "Silahsız biri polisin üzerine bıçakla falan yürüdüğünde bacaklarından vuruyorsunuz" diyerek hem ırkçılıkla mücadele aktivistlerinin hem de polisin şimşeklerini çekti. Sonuçta Trump, 1 Haziran 2020'de dönemin Genelkurmay Başkanı Milley, dönemin Savunma Bakanı Mark Esper dahil bazı yetkililerle St. John Kilisesi'ne yürüyüp burada elinde İncil ile poz verme 'operasyonu' için polise aşırı güç kullandırarak protestocuları dağıttırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220509/eski-bakaninin-protestoculara-ates-acilmasini-istedi-iddiasina-trumptan-tamamen-yalan-tepkisi-1056208560.html

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donald trump, kitap