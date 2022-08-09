https://tr.sputniknews.com/20220809/ukrayna-rus-petrolunu-macaristan-cekya-ve-slovakyaya-nakletmeyi-durdurdu-1059697440.html

Ukrayna, Rus petrolünü Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya nakletmeyi durdurdu

Ukrayna, Rus petrolünü Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya nakletmeyi durdurdu

Rusya'nın devlet petrol sevkiyat şirketi Transneft Sözcüsü İgor Demin, Ukrayna'nın petrol sevkiyat şirketi Ukrtransnafta'nın Rus petrolünü Macaristan, Çekya ve... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T14:02+0300

2022-08-09T14:02+0300

2022-08-09T14:16+0300

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Demin, "Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10'da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya nakletmeyi tamamen durdurdu. Bununla birlikte Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya sevkiyat devam ediyor" dedi.Ukraynalı şirketin petrol nakil hizmetlerini ödemenin yüzde 100'ünü önden aldıktan sonra sunduğuna dikkat çeken Demin, "Fakat Ukrayna toprakları üzerinden transit ödemesi yapıldığında paralar Transneft'in hesabına iade edildi. Gazprombank, AB düzenlemesinin yani 7. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi nedeniyle ödemenin iade edildiğini tarafımıza bildirdi" dedi.Ukrtansnafta'nın belirtilen hizmetler için ön ödeme alamaması hizmetleri askıya aldığını söyleyen Demin, konu hakkında Rusya Enerji Bakanlığı'na ve ilgili Rus kuruluşlarına, ayrıca Ukrtransnafta'ya bildirimde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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rusya, ukrayna, macaristan, çekya, slovakya, petrol