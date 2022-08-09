https://tr.sputniknews.com/20220809/ukrayna-turk-yapimi-kirpi-zirhli-araclarinin-ilk-partisini-teslim-aldi-1059703919.html

Ukrayna, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisini teslim aldı

Ukrayna, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisini teslim aldı

Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin milletvekillerinden Yuriy Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T15:53+0300

2022-08-09T15:53+0300

2022-08-09T15:53+0300

ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

ukrayna krizi

kirpi

zırhlı araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059703333_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_6ec44325bd5d64dc06e29240af1dbb00.jpg

Ukrayna Askeri Merkezinin sitesinin açıklamasını yayınladığı Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede hizmet verdiğini söyledi.Ukraynalı vekil, “İki deniz piyadesi tugayı şimdiden 50 aracı kullanıyor. 150 adet daha gelmesini bekliyoruz! Elle kontrol edilebilen ve 360 derece döndürülebilen makineli tüfek, yangın söndürme sistemi, mayınlara karşı iyi bir koruma, B6 zırhı, 12 savaşçı + mürettebat” diye konuştu.Habere göre Kirpi araçları tek gövdeli zırhlı bir kabine, 4 kurşungeçirmez pencereye ve darbe emici koltuklara sahip. Mayın önleyici ve patlamaya dayanıklı koltuklarla donatılan Kirpi 4×4, sürücü, makineli tüfek operatörü ve komutan dahil 13 kişiye kadar personel barındırabiliyor. Araçta ayrıca kaza sonrasında birliklerin dışarı çıkmasını sağlayan bir acil durum kapağı da bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220809/canli--dunya-bankasindan-ukraynaya-45-milyar-dolarlik-ek-finansman-destegi-1059684433.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, kirpi, zırhlı araç