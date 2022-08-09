Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/ukrayna-turk-yapimi-kirpi-zirhli-araclarinin-ilk-partisini-teslim-aldi-1059703919.html
Ukrayna, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisini teslim aldı
Ukrayna, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisini teslim aldı
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin milletvekillerinden Yuriy Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T15:53+0300
2022-08-09T15:53+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
ukrayna krizi
kirpi
zırhlı araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059703333_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_6ec44325bd5d64dc06e29240af1dbb00.jpg
Ukrayna Askeri Merkezinin sitesinin açıklamasını yayınladığı Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede hizmet verdiğini söyledi.Ukraynalı vekil, “İki deniz piyadesi tugayı şimdiden 50 aracı kullanıyor. 150 adet daha gelmesini bekliyoruz! Elle kontrol edilebilen ve 360 derece döndürülebilen makineli tüfek, yangın söndürme sistemi, mayınlara karşı iyi bir koruma, B6 zırhı, 12 savaşçı + mürettebat” diye konuştu.Habere göre Kirpi araçları tek gövdeli zırhlı bir kabine, 4 kurşungeçirmez pencereye ve darbe emici koltuklara sahip. Mayın önleyici ve patlamaya dayanıklı koltuklarla donatılan Kirpi 4×4, sürücü, makineli tüfek operatörü ve komutan dahil 13 kişiye kadar personel barındırabiliyor. Araçta ayrıca kaza sonrasında birliklerin dışarı çıkmasını sağlayan bir acil durum kapağı da bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/canli--dunya-bankasindan-ukraynaya-45-milyar-dolarlik-ek-finansman-destegi-1059684433.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059703333_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a168e42fd46fc800bb7731caaf661827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, kirpi, zırhlı araç

Ukrayna, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisini teslim aldı

15:53 09.08.2022
© AAKirpi
Kirpi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin milletvekillerinden Yuriy Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede olduğunu belirtti.
Ukrayna Askeri Merkezinin sitesinin açıklamasını yayınladığı Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede hizmet verdiğini söyledi.
Ukraynalı vekil, “İki deniz piyadesi tugayı şimdiden 50 aracı kullanıyor. 150 adet daha gelmesini bekliyoruz! Elle kontrol edilebilen ve 360 derece döndürülebilen makineli tüfek, yangın söndürme sistemi, mayınlara karşı iyi bir koruma, B6 zırhı, 12 savaşçı + mürettebat” diye konuştu.
Habere göre Kirpi araçları tek gövdeli zırhlı bir kabine, 4 kurşungeçirmez pencereye ve darbe emici koltuklara sahip. Mayın önleyici ve patlamaya dayanıklı koltuklarla donatılan Kirpi 4×4, sürücü, makineli tüfek operatörü ve komutan dahil 13 kişiye kadar personel barındırabiliyor. Araçta ayrıca kaza sonrasında birliklerin dışarı çıkmasını sağlayan bir acil durum kapağı da bulunuyor.
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Estonya Başbakanı: Ruslara turist vizesi vermeyi bırakın, Avrupa'ya seyahat etmek ayrıcalık
09:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала