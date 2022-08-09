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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/ukraynadan-denize-acilan-misir-yuklu-navi-star-canakkale-bogazindan-gecti-1059707712.html
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü 'Navi Star' adlı gemi, denetimlerin ardından... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T17:55+0300
2022-08-09T17:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
sevkiyat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı 179 metrelik gemi, 7 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timince kontrol edildi.Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından dün akşam İstanbul'dan hareket etti.Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden saat 15.20'de girişe başladı. Gemi 16.45'te Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.'Navi Star'ın, yaklaşık 1.5 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.
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ukrayna, tahıl, sevkiyat

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

17:55 09.08.2022
© AAUkrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü 'Navi Star' adlı gemi, denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı 179 metrelik gemi, 7 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timince kontrol edildi.
Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından dün akşam İstanbul'dan hareket etti.
Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden saat 15.20'de girişe başladı. Gemi 16.45'te Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.
'Navi Star'ın, yaklaşık 1.5 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.
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