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https://tr.sputniknews.com/20220809/umraniyespora-bir-yerden-para-akmis-diyen-fazil-saya-kulupten-sut-kardesler-yaniti-1059693619.html
'Ümraniyespor'a bir yerden para akmış' diyen Fazıl Say'a kulüpten 'Süt Kardeşler' yanıtı
'Ümraniyespor'a bir yerden para akmış' diyen Fazıl Say'a kulüpten 'Süt Kardeşler' yanıtı
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor hakkında bir paylaşımda bulundu. İstanbul ekibi de bu paylaşıma ‘Süt Kardeşler’... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:43+0300
2022-08-09T12:48+0300
spor
fenerbahçe
ümraniyespor
fazıl say
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'a İstanbul ekibinden yanıt geldi.‘Jesus'u getirdi, Şampiyonlar Ligi hayal oldu’Sarı-lacivertli ekibin transfer politikasına tepki gösteren Fazıl Say, "Hayatın ilk kuralıdır, 'İyi giden bir şeyi bozmayacaksın' mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin" dedi.Ümraniyespor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu düşünen Fazıl Say, "Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte" ifadelerini kullandı.Say 'Ümraniyespor'a bir yerden para aktığını' öne sürerek şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220715/fazil-saydan-andante-yayin-yonetmeni-baliye-sen-muzisyen-degilsin-sadece-muzik-habercisisin-1058764226.html
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fenerbahçe, ümraniyespor, fazıl say

'Ümraniyespor'a bir yerden para akmış' diyen Fazıl Say'a kulüpten 'Süt Kardeşler' yanıtı

12:43 09.08.2022 (güncellendi: 12:48 09.08.2022)
© Fotoğraf : TwitterFazıl Say - Fenerbahçe
Fazıl Say - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor hakkında bir paylaşımda bulundu. İstanbul ekibi de bu paylaşıma ‘Süt Kardeşler’ filmiyle yanıt verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta maçında evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, sosyal medyada maç hakkındaki görüşlerini belirten Fazıl Say'a İstanbul ekibinden yanıt geldi.

‘Jesus'u getirdi, Şampiyonlar Ligi hayal oldu’

Sarı-lacivertli ekibin transfer politikasına tepki gösteren Fazıl Say, "Hayatın ilk kuralıdır, 'İyi giden bir şeyi bozmayacaksın' mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin" dedi.
Ümraniyespor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu düşünen Fazıl Say, "Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte" ifadelerini kullandı.
Say 'Ümraniyespor'a bir yerden para aktığını' öne sürerek şunları söyledi:
"Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?"
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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