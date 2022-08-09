https://tr.sputniknews.com/20220809/vakif-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-cemevi-ziyaretinin-ayrintilarini-anlatti-1059679629.html

Vakıf başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretinin ayrıntılarını anlattı

Vakıf başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretinin ayrıntılarını anlattı

Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T01:14+0300

2022-08-09T01:14+0300

2022-08-09T01:16+0300

türkiye

cemevi

ankara

recep tayyip erdoğan

alevi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanında bulunan cemevini ziyaret etti, burada Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle birlikte iftar yaptı.Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Erdoğan cemevinden ayrıldıktan sonra gazetecilere iftarla ilgili bilgi verdi.İftarda menüde mercimek çorbası, pilav, taze fasulye ve karpuz olduğunu belirten Ayyıldız, Erdoğan’ın iftar sonrası Kerbela olayını anlattığını, cemevinde 5 mersiye okunduğunu ve gelenekleri gereğince güncel konuların burada gündeme getirilmediğini ifade etti.'16 Alevi dedesi geldi'Türbe ziyaretinde Erdoğan’a eşlik ettiğini ve bu sırada taleplerini ilettiğini söyleyen Ayyıldız, iftar için Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 Alevi dedesinin ve 90 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iftar yaptığını söyledi.Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili Erdoğan'ın sözlerini de aktaran Ayyıldız, "Alevi toplumunun geçmişte yaşadığı çok büyük travmalar var. Küçük olaylar hep bunların habercisiydi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Kendisi de, 'Bunların da öyle olmaması için elimizden geleni yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmayacak' dedi.'Ziyaretin bununla alakalı olduğunu düşünüyoruz'Ayyıldız "Ayrıca kendisine ilettiğimiz talepler oldu. Bunların en başında cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasıydı. Kendisi de bununla alakalı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu ziyaretin bununla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda bir müjde alacağımızı düşünüyoruz. Dergahımızla alakalı taleplerimiz de oldu. Buraya gelen insanlar hem türbeyi hem de karşıdaki Hüseyin Gazi Dağı'nı ve mağarasını gezmek istiyor. Ancak askeri bölgede olduğu için ziyaret edemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da yanımızda, Sayın Bakan Süleyman Soylu ve Kültür Bakanına durumu bildirdi. İnşallah yakın zamanda Hüseyin Gazi Mağarası'nı da açacağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatı oldu" dedi.Erdoğan, ikinci kez bir cemevini ziyaret etti. İlk cemevi ziyaretini 2007'de İstanbul Erikli Baba Cemevi'ne yapan Erdoğan, ilk kez bir cemevinde muharrem iftarına katıldı. Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP'li vekiller, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

https://tr.sputniknews.com/20220808/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-ayi-iftarina-katildi-1059667931.html

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