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WhatsApp'a yeni özellikler: 'Çevrimiçi' görülme kontrol edilebilecek, gruptan sessizce çıkılabilecek
WhatsApp'a yeni özellikler: 'Çevrimiçi' görülme kontrol edilebilecek, gruptan sessizce çıkılabilecek
Haberleşme platformu WhatsApp, kullanıcılarına kişisel gizlilik üzerinde daha fazla kontrol sunacağı yeni bir dizi özellikleri duyurdu. Yeni güncellemeler... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:23+0300
2022-08-09T14:23+0300
2022-08-09T14:24+0300
yaşam
whatsapp
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Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp kullanıcılarına kişisel gizliliklerini arttırabilecekleri üç yeni özelliği duyurdu. Grup sohbetlerinden bildirim göndermeden ayrılabilecek olan kullanıcılar, 'çevrimiçi' görülme durumunu kimlerin görebileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca tek görülme özelliğiyle gönderilen görüntülerden ekran görüntüsü alınamayacak.Konuya dair açıklama yapan Zuckerberg, "Mesajlarınızı korumak ve onları yüz yüze yaptığınız görüşmeler kadar gizli ve güvenli tutmak için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Yeni özellikler, hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak.Gruplardan sessizce ayrılabilme özelliğiYeni özellik, kullanıcıların diğer tüm üyelere bildirim göndermeden grup sohbetlerinden ayrılabilmesine imkan tanıyacak. Buna göre, bir gruptan ayrıldığınızda yalnızca grup yöneticisine bildirim gidecek. Mevcut durumda bir gruptan çıkıldığında gruptaki tüm üyelere " ...... gruptan ayrıldı" şeklinde bir bildirim gönderiliyor.Çevrimiçi görülmeyi kontrol etmeWhatsApp, kullanıcılara uygulamayı kullandıkları sırada 'çevrimiçi' olduklarını kimlerin görebileceğini kontrol etme imkanı verecek. Yeni özellik, alınan mesajları kimse fark etmeden okumak isteyen kullanıcılar için kullanışlı olacak.Özellik, bu ay içerisinde erişilebilir olacak.Bir kez görülecek şekilde gönderilen mesajlardan ekran görüntüsü alınmasını engellemeWhatsApp, bir kez görülecek şekilde gönderilen mesajlardan ekran görüntüsü alınmasını engelleyecek. Bu özellikle gönderilen mesajlar kaydedilemediği için, kullanıcılar genellikle ekran görüntüsü alıyordu. Ancak yeni özellik sayesinde ekran görüntüsü alınması engellenerek daha fazla güvenlik sağlanacak. Halihazırda test edilen özellik yakında uygulamaya yüklenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html
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whatsapp, gizlilik, güvenlik
WhatsApp'a yeni özellikler: 'Çevrimiçi' görülme kontrol edilebilecek, gruptan sessizce çıkılabilecek
14:23 09.08.2022 (güncellendi: 14:24 09.08.2022) Abone ol
Haberleşme platformu WhatsApp, kullanıcılarına kişisel gizlilik üzerinde daha fazla kontrol sunacağı yeni bir dizi özellikleri duyurdu. Yeni güncellemeler kapsamında kullanıcılar, çevrimiçi görülme özelliğini kontrol edebilecek, bir kez görülebilen mesajlarda ekren görüntüsü alamayacak, diğer üyelere bildirim gönderilmeden gruplardan çıkabilecek.
Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp kullanıcılarına kişisel gizliliklerini arttırabilecekleri üç yeni özelliği duyurdu. Grup sohbetlerinden bildirim göndermeden ayrılabilecek olan kullanıcılar, 'çevrimiçi' görülme durumunu kimlerin görebileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca tek görülme özelliğiyle gönderilen görüntülerden ekran görüntüsü alınamayacak.
Konuya dair açıklama yapan Zuckerberg, "Mesajlarınızı korumak ve onları yüz yüze yaptığınız görüşmeler kadar gizli ve güvenli tutmak için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Yeni özellikler, hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak.
Gruplardan sessizce ayrılabilme özelliği
Yeni özellik, kullanıcıların diğer tüm üyelere bildirim göndermeden grup sohbetlerinden ayrılabilmesine imkan tanıyacak. Buna göre, bir gruptan ayrıldığınızda yalnızca grup yöneticisine bildirim gidecek.
Mevcut durumda bir gruptan çıkıldığında gruptaki tüm üyelere " ...... gruptan ayrıldı" şeklinde bir bildirim gönderiliyor.
Çevrimiçi görülmeyi kontrol etme
WhatsApp, kullanıcılara uygulamayı kullandıkları sırada 'çevrimiçi' olduklarını kimlerin görebileceğini kontrol etme imkanı verecek. Yeni özellik, alınan mesajları kimse fark etmeden okumak isteyen kullanıcılar için kullanışlı olacak.
Özellik, bu ay içerisinde erişilebilir olacak.
Bir kez görülecek şekilde gönderilen mesajlardan ekran görüntüsü alınmasını engelleme
WhatsApp, bir kez görülecek şekilde gönderilen mesajlardan ekran görüntüsü alınmasını engelleyecek. Bu özellikle gönderilen mesajlar kaydedilemediği için, kullanıcılar genellikle ekran görüntüsü alıyordu. Ancak yeni özellik sayesinde ekran görüntüsü alınması engellenerek daha fazla güvenlik sağlanacak. Halihazırda test edilen özellik yakında uygulamaya yüklenecek.