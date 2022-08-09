https://tr.sputniknews.com/20220809/yasli-cift-komsularinin-gunde-200-kez-oten-horozunu-mahkemeye-verdi-iskenceye-donustu-1059702392.html

Yaşlı çift, komşularının günde 200 kez öten horozunu mahkemeye verdi: 'İşkenceye dönüştü'

Yaşlı çift, komşularının günde 200 kez öten horozunu mahkemeye verdi: 'İşkenceye dönüştü'

Almanya'da bir çift, komşularının horozu günde 200'den fazla kez öttüğü için hayvanı mahkemeye verdi. Durumun bir işkenceye dönüştüğünü söyleyen çit, horozun... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T15:27+0300

2022-08-09T15:27+0300

2022-08-09T15:28+0300

yaşam

horoz

tavuk

almanya

komşu

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Almanya'nın batısındaki Bad Salzuflen kasabasında yaşayan 76 yaşındaki Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta, günde 200 kez öterek komşularına işkence eden 'Magda' isimli horoza dava açtı.Sabah 8'den itibaren ötmeye başlayıp gün boyunca susmayan horozdan rahatsızlıklarını ifade eden yaşlı çift, horozun mahalleden gönderilmesini talep etti.Yerel bir televizyona konuşan Friedrich-Wilhel, "Geceleri kapalı tutulduğu için sabah 8'e kadar sessiz ama 8'den itibaren başlayıp gün boyunca 100 -200 kez ötüyor. Bu dayanılmaz. İşkence gibi bir şey" dedi.Çiftin avukatı Torsten Gieseke "Horoz sessiz bir mahalleye ait değildir" derken, 2 yıl önce bir mahallelinin dayanılmaz horoz sesi nedeniyle taşınmak zorunda kaldığını ifade etti.Magda'nın sahibi 50 yaşındaki Michael D. ise, "Tavukların horoza ihtiyacı var, o olmasa birbirlerini yolarlardı" diyerek tavuklarının bir düzen içerisinde durmasını sağlamak için horozu bulundurmak zorunda olduğunu söyledi. 'Ya bu davayı kazanacağız ya da horozla yaşamayı öğreneceğiz'Michael, taze yumurta sahibi olmak için 2018'de bahçene beş civciv satın aldı. Ancak civcivlerden birinin horoz olduğu ortaya çıkınca mahalleliden tepki topladı. Komşuları Friedrich-Wilhelm ve Jutta, uzun süren gerginlik üzerine en sonunda mahkemeye başvurmaya karar verdi. Friedrich-Wilhelm, "Her şeyi denedik. Çocuklarımız denedi, komşularımız denedi. Ancak komşumuz horozundan vazgeçmedi. Ya bu davayı kazanacağız ya da horozla yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

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horoz, tavuk, almanya, komşu