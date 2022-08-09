Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220809/yolcu-otobusu-tunelde-otomobile-carpti-2-olu-1-yarali-1059680482.html
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ordu'da yolcu otobüsü, Nefise Akçelik Tüneli’nde içinde üç kişinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken otobüs... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T01:28+0300
2022-08-09T01:29+0300
türkiye
yolcu otobüsü
otobüs
tünel
fatsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059680119_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_ae562ffaa2895660fe81fb717b523d3b.jpg
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
türkiye
fatsa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059680119_118:0:1883:1324_1920x0_80_0_0_ec17ebcd8435bddeab0f89b82f2a5c23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yolcu otobüsü, otobüs, tünel, fatsa

Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

01:28 09.08.2022 (güncellendi: 01:29 09.08.2022)
© SELİM KUŞCU-AW685525Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© SELİM KUŞCU-AW685525
Abone olTelegram
Ordu'da yolcu otobüsü, Nefise Akçelik Tüneli’nde içinde üç kişinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken otobüs şoförü gözaltına alındı.
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала