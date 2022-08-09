https://tr.sputniknews.com/20220809/yolcu-otobusu-tunelde-otomobile-carpti-2-olu-1-yarali-1059680482.html

Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'da yolcu otobüsü, Nefise Akçelik Tüneli’nde içinde üç kişinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken otobüs... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T01:28+0300

2022-08-09T01:28+0300

2022-08-09T01:29+0300

türkiye

yolcu otobüsü

otobüs

tünel

fatsa

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Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

türkiye

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yolcu otobüsü, otobüs, tünel, fatsa