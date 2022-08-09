https://tr.sputniknews.com/20220809/yolcu-otobusu-tunelde-otomobile-carpti-2-olu-1-yarali-1059680482.html
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ordu'da yolcu otobüsü, Nefise Akçelik Tüneli’nde içinde üç kişinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken otobüs... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T01:28+0300
2022-08-09T01:28+0300
2022-08-09T01:29+0300
türkiye
yolcu otobüsü
otobüs
tünel
fatsa
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Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
türkiye
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yolcu otobüsü, otobüs, tünel, fatsa
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
01:28 09.08.2022 (güncellendi: 01:29 09.08.2022) Abone ol
Ordu'da yolcu otobüsü, Nefise Akçelik Tüneli’nde içinde üç kişinin bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken otobüs şoförü gözaltına alındı.
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden H.Ö yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Ordu Nefise Akçelik tünelinde E.T'nin kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İ.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle tüneldeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.