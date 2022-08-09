https://tr.sputniknews.com/20220809/yolda-garip-bir-cisim-ilerliyor-ihbari-geldi-yarismaya-giden-gunes-enerjili-arac-oldugu-anlasildi-1059697296.html

'Yolda garip bir cisim ilerliyor' ihbarı geldi, yarışmaya giden güneş enerjili araç olduğu anlaşıldı

'Yolda garip bir cisim ilerliyor' ihbarı geldi, yarışmaya giden güneş enerjili araç olduğu anlaşıldı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, ‘Karayolunda garip bir cisim ilerliyor’ ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler söz konusu ihbarda olay yerine gidince ise... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T14:01+0300

2022-08-09T14:01+0300

2022-08-09T14:09+0300

yarışma

yaşam

güneş enerjisi

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059696733_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3946c9e2f36f2e5e39ad5e6de32221fb.jpg

İlginç olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ‘güneş enerjili arabası’ Konya’da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul’dan yola çıktı.Karayolu ile Konya’ya doğru giden ve Cenker Karakuş’un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bunu üzerine Karakuş aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu.İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı. Ekipler Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.‘Hızlı şekilde benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik’Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin’de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, “İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden ve dünde Eskişehir’de konakladığımız yolculuğun şu an 3. günündeyiz, Konya’ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz” dedi.Karakuş, İstanbul’dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yarışma, güneş enerjisi, araç