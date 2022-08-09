https://tr.sputniknews.com/20220809/yolda-garip-bir-cisim-ilerliyor-ihbari-geldi-yarismaya-giden-gunes-enerjili-arac-oldugu-anlasildi-1059697296.html
'Yolda garip bir cisim ilerliyor' ihbarı geldi, yarışmaya giden güneş enerjili araç olduğu anlaşıldı
'Yolda garip bir cisim ilerliyor' ihbarı geldi, yarışmaya giden güneş enerjili araç olduğu anlaşıldı
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, ‘Karayolunda garip bir cisim ilerliyor’ ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler söz konusu ihbarda olay yerine gidince ise... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:01+0300
2022-08-09T14:01+0300
2022-08-09T14:09+0300
yarışma
yaşam
güneş enerjisi
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059696733_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3946c9e2f36f2e5e39ad5e6de32221fb.jpg
İlginç olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ‘güneş enerjili arabası’ Konya’da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul’dan yola çıktı.Karayolu ile Konya’ya doğru giden ve Cenker Karakuş’un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bunu üzerine Karakuş aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu.İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı. Ekipler Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.‘Hızlı şekilde benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik’Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin’de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, “İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden ve dünde Eskişehir’de konakladığımız yolculuğun şu an 3. günündeyiz, Konya’ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz” dedi.Karakuş, İstanbul’dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059696733_84:0:1620:1152_1920x0_80_0_0_8f30ba0d1c7fa239926461e143e01284.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yarışma, güneş enerjisi, araç
'Yolda garip bir cisim ilerliyor' ihbarı geldi, yarışmaya giden güneş enerjili araç olduğu anlaşıldı
14:01 09.08.2022 (güncellendi: 14:09 09.08.2022) Abone ol
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, ‘Karayolunda garip bir cisim ilerliyor’ ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler söz konusu ihbarda olay yerine gidince ise Konya’da gerçekleştirilen yarışmaya giden ‘güneş enerjili arabayla’ karşılaşırken, söz konusu aracın patlayan lastiğinin değiştirilip gençlerin yoluna devam etmesine de yardımcı oldular.
İlginç olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ‘güneş enerjili arabası’ Konya’da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul’dan yola çıktı.
Karayolu ile Konya’ya doğru giden ve Cenker Karakuş’un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bunu üzerine Karakuş aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı. Ekipler Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.
‘Hızlı şekilde benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik’
Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin’de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, “İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden ve dünde Eskişehir’de konakladığımız yolculuğun şu an 3. günündeyiz, Konya’ya doğru gidiyoruz. Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Karakuş, İstanbul’dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti.