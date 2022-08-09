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https://tr.sputniknews.com/20220809/yunanistan-cumhurbaskanindan-dinleme-skandalina-iliskin-kapsamli-sorusturma-talebi--1059711817.html
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına ilişkin kapsamlı soruşturma talebi
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına ilişkin kapsamlı soruşturma talebi
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ın muhafazakâr hükümetini sarsan telefon dinleme skandalının ardından kapsamlı bir soruşturma... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T20:01+0300
2022-08-09T20:01+0300
dünya
yunanistan
istifa
istihbarat
başkan
dinleme
yasa dışı dinleme
cumhurbaşkanı
katerina sakellaropoulou
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Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon, Sosyalist Lider Nikos Androulakis ve gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialarının ardından, Cuma günü istifa etmişti. Hükümet kanadından da Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis'te istifasını sunmuştu. Devlet işlerindeki şeffaflık seviyesinin demokrasinin kalitesinin bir ölçüsü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, davanın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) işleyişinin iyileştirilmesi için adımlar atılması çağrısında bulundu.Sakellaropoulou, ulusal güvenlik nedenleriyle iletişim mahremiyeti yasalarına yapılacak herhangi bir istisnanın dar yorumlanması gerektiğini ve uygulanmasının, hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220805/gazetecileri-casus-yazilimla-izledigini-itiraf-eden-yunanistan-istihbarat-baskani-istifa-etti-1059546526.html
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yunanistan, istifa, istihbarat, başkan, dinleme, yasa dışı dinleme, cumhurbaşkanı, katerina sakellaropoulou

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına ilişkin kapsamlı soruşturma talebi

20:01 09.08.2022
© İHAYunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ın muhafazakâr hükümetini sarsan telefon dinleme skandalının ardından kapsamlı bir soruşturma talep etti.
Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon, Sosyalist Lider Nikos Androulakis ve gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialarının ardından, Cuma günü istifa etmişti.
Hükümet kanadından da Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis'te istifasını sunmuştu.
Devlet işlerindeki şeffaflık seviyesinin demokrasinin kalitesinin bir ölçüsü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, davanın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) işleyişinin iyileştirilmesi için adımlar atılması çağrısında bulundu.
Sakellaropoulou, ulusal güvenlik nedenleriyle iletişim mahremiyeti yasalarına yapılacak herhangi bir istisnanın dar yorumlanması gerektiğini ve uygulanmasının, hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini kaydetti.
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