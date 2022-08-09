https://tr.sputniknews.com/20220809/yunanistan-cumhurbaskanindan-dinleme-skandalina-iliskin-kapsamli-sorusturma-talebi--1059711817.html

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına ilişkin kapsamlı soruşturma talebi

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan dinleme skandalına ilişkin kapsamlı soruşturma talebi

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ın muhafazakâr hükümetini sarsan telefon dinleme skandalının ardından kapsamlı bir soruşturma... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:01+0300

2022-08-09T20:01+0300

2022-08-09T20:01+0300

dünya

yunanistan

istifa

istihbarat

başkan

dinleme

yasa dışı dinleme

cumhurbaşkanı

katerina sakellaropoulou

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Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon, Sosyalist Lider Nikos Androulakis ve gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialarının ardından, Cuma günü istifa etmişti. Hükümet kanadından da Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis'te istifasını sunmuştu. Devlet işlerindeki şeffaflık seviyesinin demokrasinin kalitesinin bir ölçüsü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, davanın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) işleyişinin iyileştirilmesi için adımlar atılması çağrısında bulundu.Sakellaropoulou, ulusal güvenlik nedenleriyle iletişim mahremiyeti yasalarına yapılacak herhangi bir istisnanın dar yorumlanması gerektiğini ve uygulanmasının, hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220805/gazetecileri-casus-yazilimla-izledigini-itiraf-eden-yunanistan-istihbarat-baskani-istifa-etti-1059546526.html

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yunanistan, istifa, istihbarat, başkan, dinleme, yasa dışı dinleme, cumhurbaşkanı, katerina sakellaropoulou