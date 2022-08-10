Prof. Dr. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

'Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz' Bu yaşadığımız 5 dalgada da böyle oldu. Ancak hiç salgın kontrolünde çalışmamış her şeyi bilenlerin “salgının mevsiminin olmayacağını bile bilmeden, yanlış yönlendirmelerine de dayanarak, cehaletin alkışlarıyla önlemler kaldırıldı. Yetmedi, Kovid servisleri de kapatıldı.