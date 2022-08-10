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Prof. Dr. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz
Prof. Dr. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, "Kovid-19 yataklı çocuk... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T05:53+0300
2022-08-10T05:56+0300
mehmet ceyhan
koronavirüs
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık'Vaka sayılarının azalması sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterdiğini, aslında salgının bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık. Vatana ve millete hayırlı olsun..." diye yazdı.“Salgın bitiyor, artık gündemimizde olmayacak, maskeleri çıkarıyoruz, önlemleri kaldırıyoruz" diyerek önlemler kaldırıldığında; yapmayın, vaka sayılarının azalması sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterir, salgının bittiğini göstermez diye yalvardık" diyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
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mehmet ceyhan, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Prof. Dr. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

05:53 10.08.2022 (güncellendi: 05:56 10.08.2022)
© DHAEnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© DHA
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, "Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık" açıklamasını yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık'

Vaka sayılarının azalması sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterdiğini, aslında salgının bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık. Vatana ve millete hayırlı olsun..." diye yazdı.
“Salgın bitiyor, artık gündemimizde olmayacak, maskeleri çıkarıyoruz, önlemleri kaldırıyoruz" diyerek önlemler kaldırıldığında; yapmayın, vaka sayılarının azalması sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterir, salgının bittiğini göstermez diye yalvardık" diyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
'Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz' Bu yaşadığımız 5 dalgada da böyle oldu. Ancak hiç salgın kontrolünde çalışmamış her şeyi bilenlerin “salgının mevsiminin olmayacağını bile bilmeden, yanlış yönlendirmelerine de dayanarak, cehaletin alkışlarıyla önlemler kaldırıldı. Yetmedi, Kovid servisleri de kapatıldı.
Oysa salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz. Salgını okey oyunu sanan ve google’da gördükleriyle kendini uzman sanan bir grup komşusunun hastalanmasına, ölmesine kahkaha atadursun (sahi, biz ne zaman böyle olduk?), inatla doğru yolu göstermeye devam edeceğiz.
Devlet önlem almasa da siz maskeyle, mesafeyle kendinizi koruyun, aşınızı ihmal etmeyin
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