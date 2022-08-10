Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu

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Fransa’da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.