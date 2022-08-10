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Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu
Fransa’da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu

13:18 10.08.2022 (güncellendi: 13:19 10.08.2022)
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Fransa’da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.
© İHA / İHA-AW686797

Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor.

Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / İHA-AW686797

Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor.

© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUT

Ülkenin güneyinde geçen ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.

Orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildi.

Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.

Ülkenin güneyinde geçen ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi. Orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildi.Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUT

Ülkenin güneyinde geçen ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.

Orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildi.

Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.

© İHA / İHA-AW686797

Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi.

Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet&#x27;te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İHA-AW686797

Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi.

© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUT

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras&#x27;ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUT

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

© İHA / İHA-AW686797

Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / İHA-AW686797

Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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