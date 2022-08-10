Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu

Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor.
Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor.
Ülkenin güneyinde geçen ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.
Orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildi.
Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.
Ülkenin güneyinde geçen ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi.
Orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildi.
Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.
Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi.
Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi.
Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.