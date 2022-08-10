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2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
gaziantep
işçi
trafik kazası
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Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220810/orduda-mevsimlik-tarim-iscileri-su-yuzunden-birbirine-girdi-12-yarali-1059735235.html
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gaziantep, işçi, trafik kazası

2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı

10:04 10.08.2022 (güncellendi: 10:06 10.08.2022)
© AA2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında 'su' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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Ordu'da mevsimlik tarım işçileri su yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı
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