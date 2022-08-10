https://tr.sputniknews.com/20220810/2-isci-servisi-carpisti-19-kisi-yaralandi-1059740617.html
2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:04+0300
2022-08-10T10:04+0300
2022-08-10T10:06+0300
türkiye
gaziantep
işçi
trafik kazası
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Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220810/orduda-mevsimlik-tarim-iscileri-su-yuzunden-birbirine-girdi-12-yarali-1059735235.html
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gaziantep, işçi, trafik kazası
2 işçi servisi çarpıştı: 19 kişi yaralandı
10:04 10.08.2022 (güncellendi: 10:06 10.08.2022) Abone ol
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.