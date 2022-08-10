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227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:46+0300
2022-08-10T23:46+0300
türkiye
afgan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
charter
yabancıları geri gönderme merkezi
erzurum
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.
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afgan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, charter, yabancıları geri gönderme merkezi, erzurum

227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

23:46 10.08.2022
© AATürkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.
Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.
Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.
Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.
Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.
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