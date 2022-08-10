https://tr.sputniknews.com/20220810/227-afgan-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1059781805.html

227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T23:46+0300

2022-08-10T23:46+0300

2022-08-10T23:46+0300

türkiye

afgan

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

charter

yabancıları geri gönderme merkezi

erzurum

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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220810/deniz-kuvvetlerine-ait-iha-yunanistanin-duzensiz-gocmenlerin-botunu-geri-ittigi-anlari-goruntuledi-1059750445.html

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afgan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, charter, yabancıları geri gönderme merkezi, erzurum