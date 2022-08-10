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https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-cin-hukumetinin-tayvani-izole-etmesine-izin-veremeyiz-1059734413.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyareti sonrası ilk kez katıldığı canlı yayında Çin'in Tayvan'ı izole etmesine "izin verilemeyeceğini"... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T02:44+0300
2022-08-10T02:44+0300
dünya
nancy pelosi
abd
abd temsilciler meclisi
çin
tayvan
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NBC'nin sabah programına katılan Pelosi, Tayvan ziyaretinin amacıyla ilgili soruya, 'özgür bir ülke olan Tayvan'ı 'kimin ziyaret edeceğine diğer ülkelerin karışamayacağını belirterek, "Onlara (Tayvanlılara) Dünya Sağlık Örgütün'e girmeyeceksiniz diyebilirler ama Tayvan'a kimin gideceğine karışamazlar. Çin hükümetinin, Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz" dedi.Tayvan'a 6 kişilik heyetle gittiğine ve parlamentolar arası iletişimin önemine değinen Pelosi, "Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Tayvan'a yaptığımız ziyaret için oraya birlikte gittiğim seçkin delegasyonla iki partiden de (Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti) ezici bir desteğim vardı. Tayvan'da binlerce insan tarafından çok güzel karşılandık" ifadesini kullandı.ABD'nin Çin'e karşı politikasında değişiklik olmadığını kaydeden Temsilciler Meclisi Başkanı, "Politikamızı değiştirmek için oraya gitmedik. Hala 'tek Çin' politikasını destekliyoruz. Bunda rahatsız edici bir şey yoktu" diye konuştu.Pelosi, "Kongreler, dost olduğumuz ülkeler ve demokrasiler için desteklerini gösterebilirler. Tayvan politika yasasına göre de Tayvan bizim dostumuzdur" şeklinde konuştu.Demokrat Pelosi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi için çıkarılan arama kararıyla ilgili soru üzerine "İçeriği hakkında net bilgim yok ama yine de hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve ülkemizde hiç kimse yasaların üstünde değil. Bu ABD Başkanı bile olsa" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-disisleri-bakani-washingtonin-pelosiyi-tayvana-neden-gonderdigini-biliyoruz-1059651443.html
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nancy pelosi, abd, abd temsilciler meclisi, çin, tayvan

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Çin hükümetinin Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz

02:44 10.08.2022
© REUTERS / Sarah SilbigerNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyareti sonrası ilk kez katıldığı canlı yayında Çin'in Tayvan'ı izole etmesine "izin verilemeyeceğini" söyledi.
NBC'nin sabah programına katılan Pelosi, Tayvan ziyaretinin amacıyla ilgili soruya, 'özgür bir ülke olan Tayvan'ı 'kimin ziyaret edeceğine diğer ülkelerin karışamayacağını belirterek, "Onlara (Tayvanlılara) Dünya Sağlık Örgütün'e girmeyeceksiniz diyebilirler ama Tayvan'a kimin gideceğine karışamazlar. Çin hükümetinin, Tayvan'ı izole etmesine izin veremeyiz" dedi.
Tayvan'a 6 kişilik heyetle gittiğine ve parlamentolar arası iletişimin önemine değinen Pelosi, "Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Tayvan'a yaptığımız ziyaret için oraya birlikte gittiğim seçkin delegasyonla iki partiden de (Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti) ezici bir desteğim vardı. Tayvan'da binlerce insan tarafından çok güzel karşılandık" ifadesini kullandı.
ABD'nin Çin'e karşı politikasında değişiklik olmadığını kaydeden Temsilciler Meclisi Başkanı, "Politikamızı değiştirmek için oraya gitmedik. Hala 'tek Çin' politikasını destekliyoruz. Bunda rahatsız edici bir şey yoktu" diye konuştu.
Pelosi, "Kongreler, dost olduğumuz ülkeler ve demokrasiler için desteklerini gösterebilirler. Tayvan politika yasasına göre de Tayvan bizim dostumuzdur" şeklinde konuştu.
Demokrat Pelosi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi için çıkarılan arama kararıyla ilgili soru üzerine "İçeriği hakkında net bilgim yok ama yine de hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve ülkemizde hiç kimse yasaların üstünde değil. Bu ABD Başkanı bile olsa" değerlendirmesinde bulundu.
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