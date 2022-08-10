https://tr.sputniknews.com/20220810/abdde-enflasyonun-yukselisi-ivme-kaybederek-yuzde-85e-geriledi-1059761036.html

ABD'de enflasyonun yükselişi ivme kaybederek yüzde 8.5'e geriledi

ABD'de enflasyonun yükselişi ivme kaybederek yüzde 8.5'e geriledi

ABD'de temmuz ayı enflasyonu petrol fiyatlarındaki düşüşü takiben ivme kaybederek yüzde 8.5'e geriledi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T15:36+0300

2022-08-10T15:36+0300

2022-08-10T15:41+0300

abd

enflasyon

ekonomi

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Rusya'ya dönük yaptırımların ardından küresel düzeyde enerji krizi devam ederken ABD, bugün temmuz ayı enflasyon rakamını açıkladı.Buna göre tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti ise artışın yüzde 8.7 olacağı yönündeydi.Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı.Daha önce Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlara işaret edilerek şu ifadeler kullanılmıştı: "Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu, binlerce yeni iş yaratacak ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu yasa, açığı bu yıl elde ettiğimiz 1,7 trilyon dolarlık rekorun üzerine çıkaracak ve enflasyonla mücadeleye de yardımcı olacak. Büyük şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini isteyeceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20220810/hsbc-yil-sonu-dolar-tahminini-yukseltti-1059731712.html

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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)