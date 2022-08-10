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ABD'li çip üreticisi Micron'dan 40 milyar dolarlık yatırım
ABD'li çip üreticisi Micron'dan 40 milyar dolarlık yatırım
ABD merkezli çip üreticisi Micron Technology, bellek üretimi için 2030'a kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T09:56+0300
2022-08-10T09:56+0300
ekonomi
abd
çip
anlaşma
micron
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Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım için ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzaladığı yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa kapsamındaki teşviklerden yararlanılacağı belirtildi.BloombergHT'nin aktardığı habere göre açıklamada, kamuoyunda "CHIPS (Amerika için Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma) ve Bilim Yasası" olarak bilinen yasa kapsamındaki hibeler ve kredilerle yatırımın, ABD'de dünyanın en gelişmiş bellek üretimini mümkün kılacağı vurgulandı.Şirketin 2025 sonrasında üretime başlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, yatırımın 40 bine yakın kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Micron Technology Üst Yöneticisi Sanjay Mehrotra, CHIPS ve Bilim Yasası'nı ABD'nin yarı iletken sektöründeki liderliğini sağlamlaştırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.Biden yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Mehrotra, "Bu yasa, Micron'un gelecek 10 yıl içinde küresel pazarda yerli bellek üretimini yüzde 2'den az bir seviyeden yüzde 10'a çıkarmasını sağlayacak ve ABD'yi dünyanın en gelişmiş bellek üretimi ile Ar-Ge'sine ev sahipliği yapar hale getirecek" değerlendirmesinde bulundu.Biden tarafından bugün imzalanarak yürürlüğe giren yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-tayvan-cevresindeki-tatbikatlar-suruyor-1059637631.html
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abd, çip, anlaşma, micron

ABD'li çip üreticisi Micron'dan 40 milyar dolarlık yatırım

09:56 10.08.2022
© AAKüresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek
Küresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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ABD merkezli çip üreticisi Micron Technology, bellek üretimi için 2030'a kadar 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım için ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzaladığı yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa kapsamındaki teşviklerden yararlanılacağı belirtildi.
BloombergHT'nin aktardığı habere göre açıklamada, kamuoyunda "CHIPS (Amerika için Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma) ve Bilim Yasası" olarak bilinen yasa kapsamındaki hibeler ve kredilerle yatırımın, ABD'de dünyanın en gelişmiş bellek üretimini mümkün kılacağı vurgulandı.
Şirketin 2025 sonrasında üretime başlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, yatırımın 40 bine yakın kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Micron Technology Üst Yöneticisi Sanjay Mehrotra, CHIPS ve Bilim Yasası'nı ABD'nin yarı iletken sektöründeki liderliğini sağlamlaştırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.
Biden yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Mehrotra, "Bu yasa, Micron'un gelecek 10 yıl içinde küresel pazarda yerli bellek üretimini yüzde 2'den az bir seviyeden yüzde 10'a çıkarmasını sağlayacak ve ABD'yi dünyanın en gelişmiş bellek üretimi ile Ar-Ge'sine ev sahipliği yapar hale getirecek" değerlendirmesinde bulundu.
Biden tarafından bugün imzalanarak yürürlüğe giren yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.
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