https://tr.sputniknews.com/20220810/abdli-diplomat-putinin-nato-dostlarini-sikayet-etti-1059766902.html
ABD’li diplomat, Putin’in NATO dostlarını şikayet etti
ABD’li diplomat, Putin’in NATO dostlarını şikayet etti
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO içinde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, en az... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T18:36+0300
2022-08-10T18:36+0300
2022-08-10T18:37+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
nato
dünya
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Ivo Daalder, Politico için kaleme aldığı yazısında, “Erdoğan, Putin ile dostane ilişkiler kuran tek NATO üyesi ülkenin lideri değil. Birkaç yıl önce istifa eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi veya şimdiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı hatırlamak yeterli” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için eleştiren ABD’li diplomat, “Lakin Erdoğan, NATO’nun hava savunma ağına entegre edilebilecek Batı teçhizatı yerine Rusya’dan gelişmiş hava savunma füzeleri satın alan tek NATO lideri” diye yazdı.Erdoğan’ın Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran’da görüşmesine de öfke kusan Daalder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rusya’ya Ukrayna’daki özel askeri operasyondan dolayı yaptırım uygulamayı reddetmesinden dolayı da kınadı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, nato
ABD’li diplomat, Putin’in NATO dostlarını şikayet etti
18:36 10.08.2022 (güncellendi: 18:37 10.08.2022) Abone ol
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO içinde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, en az bir ülkenin daha lideri ile dostça ilişkilere sahip olduğunu belirtti.
Ivo Daalder, Politico
için kaleme aldığı yazısında, “Erdoğan, Putin ile dostane ilişkiler kuran tek NATO üyesi ülkenin lideri değil. Birkaç yıl önce istifa eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi veya şimdiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı hatırlamak yeterli”
ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için eleştiren ABD’li diplomat, “Lakin Erdoğan, NATO’nun hava savunma ağına entegre edilebilecek Batı teçhizatı yerine Rusya’dan gelişmiş hava savunma füzeleri satın alan tek NATO lideri” diye yazdı.
Erdoğan’ın Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran’da görüşmesine de öfke kusan Daalder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rusya’ya Ukrayna’daki özel askeri operasyondan dolayı yaptırım uygulamayı reddetmesinden dolayı da kınadı.