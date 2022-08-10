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Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T22:19+0300
2022-08-10T22:19+0300
türkiye
abdülhamid han
sondaj
fatih dönmez
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandıYedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
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abdülhamid han, sondaj, fatih dönmez

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı

22:19 10.08.2022
© AAAbdülhamid Han sondaj gemisi
Abdülhamid Han sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
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