https://tr.sputniknews.com/20220810/abdulhamid-han-sondaj-gemisi-akdenizdeki-ilk-gorev-yeri-yorukler-1e-ulasti-1059777376.html

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T22:19+0300

2022-08-10T22:19+0300

2022-08-10T22:19+0300

türkiye

abdülhamid han

sondaj

fatih dönmez

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandıYedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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abdülhamid han, sondaj, fatih dönmez