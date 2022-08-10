Adana'da Roma dönemine ait gladyatör mezarları bulundu

"Kazı çalışmalarının hız kazanmasıyla amfi tiyatroda yeni bulgulara ulaştık. Kentin en güney kayalıklarının ucunda oldukça da büyük boyutlu 63 metre çapında bir amfi tiyatro binamız var. Aralıksız sürdürülen bu çalışmalarda haliyle birçok yeni yapı da ortaya çıkartılabilmekte. Bu yeni yapılardan bir tanesi de gladyatörlerin dövüş alanı olarak nitelendirilen bir amfi tiyatro binasıdır. Burada sadece gladyatör dövüşleri değil, aynı zamanda su sporları, oyunlar ve festivallerin düzenlendiğini de biliyoruz. Çok nadide örneklerden bir tanesidir. O dönemde tiyatrolarda komedya ve tragedyalar gibi edebi eserler sergileniyor, Anavarza'da bulunan ve Anadolu'da sadece dört tane örneği bulunan amfi tiyatrolarda gladyatör dövüşleri yapılmıştır. Aslında Anadolu kimliğine ve kültürüne uymamakla beraber, biraz daha Roma kültürünü yansıtan bir özelliktir. Yani burada gladyatörlerin olduğunu ve bu yapıda gladyatör savaşçılarının bizzat savaştıklarını biliyoruz. Amfi tiyatro ve etrafında birçok gladyatörün mezarlarına rastlamaya başladık. Muhtemelen tiyatroyla beraber nekropol alanında yapılan çalışmalarda gladyatörlerin iskeletlerine de ulaşılacağız."