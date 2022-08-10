https://tr.sputniknews.com/20220810/adi-yeni-kondu-bilim-insanlari-langyayi-izliyor-1059740779.html

Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor

Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor

Bulaşıcı hastalıklar uzmanları uzun süredir iklim değişikliği ve doğaya verilen zarar nedeniyle hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin büyük oranda... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T10:30+0300

2022-08-10T10:30+0300

2022-08-10T10:30+0300

dünya

çin

virüs

langya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059740889_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c1d15657b404f04c7679d0d7cb1bb4f.jpg

Araştırmacılar Çin'de yeni tanımlanan ve onlarca vakaya yol açan 'Langya' henipavirüsünü (LayV) takibe aldı. Bu yeni virüs ilk olarak 2018'in sonlarında ülkenin kuzeydoğusundaki Şandong ve Henan eyaletlerinde tespit edildi ama ancak geçen hafta resmen adı konabildi. Bilim insanlarının söylediğine göre insanlara hayvanlardan geçtiği sanılan bu virüsün kaynağının araştırılması için vahşi hayvanlara testler yapıldı. Keçilerin yüzde 2'sinde, köpeklerin de yüzde 5'in de bu virüse rastlandı. Araştırmaların ilk sonuçları Çin, Singapur ve Avustralya'dan bilim insanları tarafından kağıda dökülüp geçen hafta 'New England Journal of Medicine' adlı bilimsel dergide yayınlandı. Buna göre virüs insanlarda ateş, halsizlik, öksürük, iştah kaybı ve kas ağrısıyla kendini gösteriyor. Bugüne kadar LayV nedeniyle hayatını kaybeden hasta olmadı, araştırmada yer alan bilim insanlarından Prof. Veng de korkulacak bir durum olmadığının altını çizdi. Virüsün insandan insana geçip geçmediği ise henüz bilinmiyor. Şimdiye dek tespit edilen 35 vakanın çoğunun çiftlikte ya da fabrikada çalıştığı biliniyor. Henipavirüsler aynı zamanda Hendra ve Nipah virüslerinin de altında bulunduğu bir RNA virüsü. Avustralya'da ortaya çıkan ve insanlar ile atlarda görülen Hendra'da da güneydoğu Asya'da salgınlara yol açan Nipah'ta da ölüm oranları yüksek.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, virüs, langya