Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220810/adi-yeni-kondu-bilim-insanlari-langyayi-izliyor-1059740779.html
Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor
Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor
Bulaşıcı hastalıklar uzmanları uzun süredir iklim değişikliği ve doğaya verilen zarar nedeniyle hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin büyük oranda... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:30+0300
2022-08-10T10:30+0300
dünya
çin
virüs
langya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059740889_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c1d15657b404f04c7679d0d7cb1bb4f.jpg
Araştırmacılar Çin'de yeni tanımlanan ve onlarca vakaya yol açan 'Langya' henipavirüsünü (LayV) takibe aldı. Bu yeni virüs ilk olarak 2018'in sonlarında ülkenin kuzeydoğusundaki Şandong ve Henan eyaletlerinde tespit edildi ama ancak geçen hafta resmen adı konabildi. Bilim insanlarının söylediğine göre insanlara hayvanlardan geçtiği sanılan bu virüsün kaynağının araştırılması için vahşi hayvanlara testler yapıldı. Keçilerin yüzde 2'sinde, köpeklerin de yüzde 5'in de bu virüse rastlandı. Araştırmaların ilk sonuçları Çin, Singapur ve Avustralya'dan bilim insanları tarafından kağıda dökülüp geçen hafta 'New England Journal of Medicine' adlı bilimsel dergide yayınlandı. Buna göre virüs insanlarda ateş, halsizlik, öksürük, iştah kaybı ve kas ağrısıyla kendini gösteriyor. Bugüne kadar LayV nedeniyle hayatını kaybeden hasta olmadı, araştırmada yer alan bilim insanlarından Prof. Veng de korkulacak bir durum olmadığının altını çizdi. Virüsün insandan insana geçip geçmediği ise henüz bilinmiyor. Şimdiye dek tespit edilen 35 vakanın çoğunun çiftlikte ya da fabrikada çalıştığı biliniyor. Henipavirüsler aynı zamanda Hendra ve Nipah virüslerinin de altında bulunduğu bir RNA virüsü. Avustralya'da ortaya çıkan ve insanlar ile atlarda görülen Hendra'da da güneydoğu Asya'da salgınlara yol açan Nipah'ta da ölüm oranları yüksek.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059740889_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35d1b6d98665711204050c2058c00d7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, virüs, langya

Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor

10:30 10.08.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISÇinli araştırmacılar
Çinli araştırmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
Abone olTelegram
Bulaşıcı hastalıklar uzmanları uzun süredir iklim değişikliği ve doğaya verilen zarar nedeniyle hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin büyük oranda artacağı konusunda uyarıyor. Bunun son örneğini koronavirüs ve maymun çiçeği virüsüyle yaşayan dünyanın gözü şimdi de Asya'daki başka bir virüse çevrildi.
Araştırmacılar Çin'de yeni tanımlanan ve onlarca vakaya yol açan 'Langya' henipavirüsünü (LayV) takibe aldı.
Bu yeni virüs ilk olarak 2018'in sonlarında ülkenin kuzeydoğusundaki Şandong ve Henan eyaletlerinde tespit edildi ama ancak geçen hafta resmen adı konabildi. Bilim insanlarının söylediğine göre insanlara hayvanlardan geçtiği sanılan bu virüsün kaynağının araştırılması için vahşi hayvanlara testler yapıldı. Keçilerin yüzde 2'sinde, köpeklerin de yüzde 5'in de bu virüse rastlandı.
Araştırmaların ilk sonuçları Çin, Singapur ve Avustralya'dan bilim insanları tarafından kağıda dökülüp geçen hafta 'New England Journal of Medicine' adlı bilimsel dergide yayınlandı. Buna göre virüs insanlarda ateş, halsizlik, öksürük, iştah kaybı ve kas ağrısıyla kendini gösteriyor.
Bugüne kadar LayV nedeniyle hayatını kaybeden hasta olmadı, araştırmada yer alan bilim insanlarından Prof. Veng de korkulacak bir durum olmadığının altını çizdi.
Virüsün insandan insana geçip geçmediği ise henüz bilinmiyor. Şimdiye dek tespit edilen 35 vakanın çoğunun çiftlikte ya da fabrikada çalıştığı biliniyor.
Henipavirüsler aynı zamanda Hendra ve Nipah virüslerinin de altında bulunduğu bir RNA virüsü. Avustralya'da ortaya çıkan ve insanlar ile atlarda görülen Hendra'da da güneydoğu Asya'da salgınlara yol açan Nipah'ta da ölüm oranları yüksek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала