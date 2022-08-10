Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220810/afyonkarahisarda-dilencinin-uzerinden-10-cumhuriyet-altini-ile-9-bin-165-lira-cikti-1059725613.html
Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı
Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı
Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:20+0300
2022-08-10T00:23+0300
türkiye
afyonkarahisar
dilenci
kadın
cumhuriyet
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059725467_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c0057ea21b75e9c28bda24c067bb7576.jpg
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059725467_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f573327e6c925fe5e0f3fdf52889b464.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar, dilenci, kadın, cumhuriyet, altın

Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

00:20 10.08.2022 (güncellendi: 00:23 10.08.2022)
© İHA / HAYATİ KANATAfyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinde onlarca altın ve 10 bin TL'ye yakın nakit para ile adeta bir servet ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinde onlarca altın ve 10 bin TL'ye yakın nakit para ile adeta bir servet ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA / HAYATİ KANAT
Abone olTelegram
Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.
Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.
Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.
Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала