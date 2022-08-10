https://tr.sputniknews.com/20220810/afyonkarahisarda-dilencinin-uzerinden-10-cumhuriyet-altini-ile-9-bin-165-lira-cikti-1059725613.html
Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı
Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı
Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:20+0300
2022-08-10T00:20+0300
2022-08-10T00:23+0300
türkiye
afyonkarahisar
dilenci
kadın
cumhuriyet
altın
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Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.
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afyonkarahisar, dilenci, kadın, cumhuriyet, altın
Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı
00:20 10.08.2022 (güncellendi: 00:23 10.08.2022) Abone ol
Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.
Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.
Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.
Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.