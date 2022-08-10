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https://tr.sputniknews.com/20220810/afyonkarahisarda-sivil-egitim-ucagi-dustu-1059773869.html
Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü
Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T21:08+0300
2022-08-10T22:31+0300
türkiye
afyonkarahisar
uçak
kaza
düşüş
yaralı
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Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.Valilikten açıklamaAfyonkarahisar Valiliği, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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afyonkarahisar, uçak, kaza, düşüş, yaralı

Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü

21:08 10.08.2022 (güncellendi: 22:31 10.08.2022)
© İHAAfyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.
Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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