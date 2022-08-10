https://tr.sputniknews.com/20220810/almanyada-4-yasindaki-cocuga-maymun-cicegi-virusu-bulasti-1059737941.html
Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa maymun çiçeği virüsü bulaştı
Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa maymun çiçeği virüsü bulaştı
Almanya’da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştığı açıklandı. Çocuğun semptom göstermediği belirtildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T05:30+0300
2022-08-10T05:30+0300
2022-08-10T05:34+0300
dünya
almanya
maymun çiçeği virüsü
robert koch enstitüsü
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Almanya'da yaşadığı evde vaka çıkması üzerine 4 yaşındaki bir kız çocuğunda da maymun çiçeği tespit edildi.Robert Koch Enstitüsü'nce (RKI) yapılan açıklamada, eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakasını Enstitüye bildirildiği ve bu kişilerden 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.Çocuk virüsün semptomlarını göstermiyorBaden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.
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almanya, maymun çiçeği virüsü, robert koch enstitüsü
Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa maymun çiçeği virüsü bulaştı
05:30 10.08.2022 (güncellendi: 05:34 10.08.2022) Abone ol
Almanya’da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştığı açıklandı. Çocuğun semptom göstermediği belirtildi.
Almanya'da yaşadığı evde vaka çıkması üzerine 4 yaşındaki bir kız çocuğunda da maymun çiçeği tespit edildi.
Robert Koch Enstitüsü'nce (RKI) yapılan açıklamada, eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakasını Enstitüye bildirildiği ve bu kişilerden 7’sinin kadın olduğu ifade edildi.
Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.
Çocuk virüsün semptomlarını göstermiyor
Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
Almanya’da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs’ta tespit edilmişti.