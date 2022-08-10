https://tr.sputniknews.com/20220810/almanyanin-en-buyuk-ceset-yakma-tesisi-enerji-krizi-nedeniyle-zor-durumda-1059741962.html
Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda
Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda
Almanya'nın Dachsenhausen kentinde bulunan ülkenin en büyük krematoryumu Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında artan doğalgaz maliyetleri nedeniyle zor durumda... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:46+0300
2022-08-10T10:46+0300
2022-08-10T10:50+0300
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almanya
doğalgaz
ceset
krematoryum
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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Dachsenhausen kentinde yer alan Rhein-Taunus-Krematoryum'un başkanı Karl-Heinz Konsgen, Bild gazetesine verdiği röportajda, 'ceset yakma işlemini doğalgaz olmadan sürdürebilmenin yolunu bulduklarını' belirtti.Tesis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yatırımlar nedeniyle doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın ardından 8 fırınını her gün tümüyle ısıtmanın çok daha pahalıya mal olduğunu tespit etti.Konsgen, "Yüzde 600'lük fiyat artışına ek olarak Ekonomi Bakanı tarafından doğalgaz acil durumunun alarm aşamasının açıklanması bizde belirsizliğe neden oluyor" ifadelerini kullandı.Yılda yaklaşı 35 bin cesedini yakan tesis, fırınlarını en son ağustos ayının başlarında eskisi gibi ısıtabilmişti.Söz konusu durum, tesisin çalışma düzeninde değişikliğe gitmesine ve artık gece ve hafta sonu çalışmanın da getirilmesine neden oldu. Fakat Konsgen, bunun personel açısından sorun teşkil etmediğini belirterek, "Çalışanlarımız bunu anladı ve yeni çalışma saatlerini kabul etti" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/afd-almanya-rusyadan-dogalgazi-ruble-ile-odeme-karsiliginda-kuzey-akim-2yi-baslatmalu-1055948229.html
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almanya, doğalgaz, ceset, krematoryum
Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda
10:46 10.08.2022 (güncellendi: 10:50 10.08.2022) Abone ol
Almanya'nın Dachsenhausen kentinde bulunan ülkenin en büyük krematoryumu Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrasında artan doğalgaz maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu duyurdu.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Dachsenhausen kentinde yer alan Rhein-Taunus-Krematoryum'un başkanı Karl-Heinz Konsgen, Bild gazetesine verdiği röportajda, 'ceset yakma işlemini doğalgaz olmadan sürdürebilmenin yolunu bulduklarını' belirtti.
Tesis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yatırımlar nedeniyle doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın ardından 8 fırınını her gün tümüyle ısıtmanın çok daha pahalıya mal olduğunu tespit etti.
Konsgen, "Yüzde 600'lük fiyat artışına ek olarak Ekonomi Bakanı tarafından doğalgaz acil durumunun alarm aşamasının açıklanması bizde belirsizliğe neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Yılda yaklaşı 35 bin cesedini yakan tesis, fırınlarını en son ağustos ayının başlarında eskisi gibi ısıtabilmişti.
Söz konusu durum, tesisin çalışma düzeninde değişikliğe gitmesine ve artık gece ve hafta sonu çalışmanın da getirilmesine neden oldu. Fakat Konsgen, bunun personel açısından sorun teşkil etmediğini belirterek, "Çalışanlarımız bunu anladı ve yeni çalışma saatlerini kabul etti" diye konuştu.