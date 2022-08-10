https://tr.sputniknews.com/20220810/ankarada-apartman-dairesinden-1-kamyonet-dolusu-cop-cikti-kiraci-sizofren-iddiasi-1059731831.html
Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet dolusu çöp çıktı: 'Kiracı şizofren' iddiası
Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet dolusu çöp çıktı: 'Kiracı şizofren' iddiası
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı. Ev sahibinin avukatı, müvekkilinin... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:33+0300
2022-08-10T01:33+0300
2022-08-10T01:33+0300
türkiye
ankara
apartman
apartman dairesi
çöp
kamyonet
şizofren
kiracı
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Ankara'da Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi.Bu sırada kiracı son ödemesini yapmadan evi terk etti. Ö.E., evin tüm alanlarını kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ö.E., belediyeyi arayarak haber verdi.Adrese giden belediyenin temizlik görevlileri, çöp evde temizlik ve ilaçlama yaptı. Ekipler, evden 1 kamyonet çöp çıkardı.Ö.E.'nin avukatı Olcay İnce, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20220803/teyzesinin-1-yil-cop-evde-mahsur-tuttugu-cocuktan-iyi-haber-1059463902.html
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ankara, apartman, apartman dairesi, çöp, kamyonet, şizofren, kiracı
Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet dolusu çöp çıktı: 'Kiracı şizofren' iddiası
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, savcılık kararıyla kiracısı çıkarılan apartman dairesinden, 1 kamyonet dolusu çöp çıktı. Ev sahibinin avukatı, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu öne sürdü.
Ankara'da Polatlı ilçe merkezinde yaşayan bir kadın, 2 yıl önce 6 katlı Eti Apartmanı'nda Ö.E.'ye ait daireyi kiraladı. Kadın taşındıktan bir süre sonra apartmandakiler kötü kokudan rahatsız oldu. Ö.E. de kiracısının çıkmasını istedi. 1 sene süren hukuki sürecin ardından savcılık evin tahliyesine karar verdi.
Bu sırada kiracı son ödemesini yapmadan evi terk etti. Ö.E., evin tüm alanlarını kaplayan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Ö.E., belediyeyi arayarak haber verdi.
Adrese giden belediyenin temizlik görevlileri, çöp evde temizlik ve ilaçlama yaptı. Ekipler, evden 1 kamyonet çöp çıkardı.
Ö.E.'nin avukatı Olcay İnce, müvekkilinin kiracısının şizofren olduğunu iddia etti.