https://tr.sputniknews.com/20220810/arastirma-evdeki-kimyasallar-karaciger-kanseri-riskini-dort-kat-artiriyor-1059764881.html

Araştırma: Evdeki kimyasallar karaciğer kanseri riskini dört kat artırıyor

Araştırma: Evdeki kimyasallar karaciğer kanseri riskini dört kat artırıyor

ABD'li bilim insanları, mutfak malzemelerinde kullanılan kimyasallara uzun süre maruz olan kişilerde karaciğer kanserine yakalanma riskinin 4.5 kat daha fazla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T16:49+0300

2022-08-10T16:49+0300

2022-08-10T16:50+0300

yaşam

karaciğer

karaciğer kanseri

mutfak

kimyasal

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Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) görev yapan bilim insanları, 'sonsuz kimyasallar' olarak adlandırdıkları ve mutfak araç gereçlerinde bulunan kimyasalların karaciğer kanserine yakalanma riskini ciddi oranda arttırdığını ortaya koydu.İnsan yapımı zehirli kimyasallara en çok maruz kalan kişilerin en az maruz kalmış olanlara kıyasla karaciğer kanseri teşhisi koyulma riskinin 4.5 kat daha fazla olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu kimyasalların her yerde olduğu konusunda uyardı. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bahsedilen kimyasalların teflon tencere, musluk suyu, deniz ürünleri, su geçirmez giysiler, temizlik ürünleri ve hatta şampuan gibi her gün kullanılan malzemelerde bulunduğuna işaret etti.Kanser riskini artıran önemli unsurlardan biri, PFAS adı verilen bir tür per ve polifloroalkil maddesi olan ve genellikle PFOS olarak anılan 'perfluooktan sülfat'.USC'de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich, araştırmanın insanlarda PFAS'ın bu hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk bilimsel çalışma olduğunu belirtti.Araştırmayı yürüten ekip, Hawaii ve Los Angeles bölgesindeki insanlardan büyük miktarda tıbbi veri toplayan Multiethnic Cohort Study'nin sahip olduğu verileri inceledi. 200 bin kişilik bir denek grubundan karaciğer kanseri olan 50 kişi ve karaciğer kanseri olmayan bir diğer 50 kişi seçildi.Teşhis konulmadan önce kan örnekleri alınan kanser hastalarının verileri, hiç kanser hastası olmamış kişilerin verileriyle karşılaştırıldı. İncelemeler, kansere yakalanan kişilerin kan örneklerinde birden fazla kimyasal türü olduğunu ortaya çıkardı.Kanında daha yüksek seviyede kimyasallara rastlanan kişilerin kansere yakalanma riskinin de arttığını tespit eden bilim insanlarına göre en çok kimyasallara maruz kalmış yüzde onluk kesimin en az maruz kalan kişilere oranla kansere yakalanma olasılığı 4.5 kat daha fazla.Bilim insanlarına göre genellikle gıdaların tüketilmesi yoluyla vücuda giren kimyasallar, daha sonra karaciğere yerleşerek organın çalışmasını ciddi oranda etkiliyor. USC ekibine göre PFOS, karaciğerdeki glikoz ve safra asidi metabolizmasını ve amino asitleri değiştiriyor. Bu değişiklik sonucunda karaciğer etrafında çok daha fazla yağ birikiyor ve bu durum, insanların alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına sahip olma riskini arttırıyor. Söz konusu hastalık da karaciğer kanserini tetikliyor.

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karaciğer, karaciğer kanseri, mutfak, kimyasal